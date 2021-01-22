Yeniçağ yazarı Uğuroğlu: Bana veya yazarlarımıza bir kez daha saldırı olursa, hatta öldürülürsek birinci derece sorumluları Bahçeli, Semih Yalçın ve Soylu’dur

Evinin önünde saldırıya uğrayan Yeniçağ gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu, bir kez daha kendisinin ya da gazetenin yazarlarının saldırıya uğraması ya da öldürülmesi durumunda birinci dereceden sorumluların MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun olduğunu belirtti.

Uğuroğlu yazısında, "MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli kendisini ve partisini hedef aldıklarını iddia ettiği aralarında benim ve yazarımız Yavuz Selim Demirağ'ın da bulunduğu gazeteci, anketçi ve yazarların bulunduğu 70 ismi resmen hedef gösterdi. Yeniçağ Ankara eski Temsilcisi değerli kardeşim Sabahattin Önkibar iki kez alçakça saldırıya uğradı… Yeniçağ yazarı değerli kardeşim Yavuz Selim Demirağ alçakça saldırıya uğradı… Ve ben alçakça saldırıya uğradım…" ifadesini kullandı.

Uğuroğlu, "Eğer bana veya Yeniçağ yazarlarına bir kez daha saldırı olursa, hatta öldürülecek olursak buradan açıkça çok net ilan ediyorum ki birinci derece sorumluları; Devlet Bahçeli'dir, Semih Yalçın'dır. Ve bana herhangi bir saldırı daha yapılırsa birinci derece sorumlusu gerekli güvenlik önlemlerini almayan; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dur…" görüşünü savundu.

Uğuroğlu, "Bana saldıranlar, aracı üzerime sürüp ezerek öldürmek isteyenler adliyede 35 dakika kaldıktan sonra serbest kalıyorlar. Bakan Soylu; Selçuk Özdağ, Afşin Hatipoğlu ve bana yapılan saldırıları, 'Organize terör suçu' değil, 'Tepkisel' diye nitelendiriyor. Bizler için adalet aramıyor… Ama küfürlü saldırı kendi başına gelince adalet arıyor… Allah'ın adaleti er geç tecelli eder…" düşüncesini dile getirdi.