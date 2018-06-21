Saldırıya uğrayan doktorla ilgili Ege Üniversitesi'nden açıklama

İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'nde önceki gece yoğun bakım ünitesinde bir hastanın vefat haberi üzerine doktorun saldırıya uğraması olayı ile ilgili açıklama yapıldı. Dekanlık ve Başhekimlik tarafından olayın şiddetle kınandığı açıklamada, sağlık çalışanlarına yönelik saldırıların önlenmesi için yeni tedbirlere ihtiyaç olduğu söylendi.

Olay 19 Haziran\'da saat 01.00 sıralarında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi beyin cerrahisi yoğun bakım ünitesinde izlenen bir hastanın, ilaca karşı gelişen aşırı reaksiyon (anaflaktik şok) nedeniyle tüm müdahalelere rağmen kurtarılamaması üzerine meydana geldi. Üniteden sorumlu kıdemli beyin cerrahisi asistanı olan E.D.\'nin (29) hasta yakınlarına kötü haberi vermesinin ardından iddiaya göre, hasta yakınları doktor ve hemşirelere küfür ederek müdahalelerde kullanılan kesici ve delici aletleri etrafa saçtı. Sorumlu doktor olan E.D.\'nin ölen kişiye zorla elektroşok yaptırdığı öne sürülen haberde güvenlik görevlilerinin müdahalesinin yeterli olmadığı ve diğer hastaların tedavilerinde aksamaların meydana geldiği iddia edildi. Konuyla ilgili Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı ve Başhekimliği bir açıklama yaptı. Hastanede 7/24 kesintisiz sağlık hizmeti sunmaya devam edildiği belirtilerek hekim ve tüm sağlık çalışanlarının özenle çalıştığı ifade edildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

\"Akademik performansta Türkiye birincisi olan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Türkiye\'nin en büyük hastanesine sahip olup özel ve diğer devlet hastanelerinin tüm sevk edilen hastalarına sağlık hizmeti vermektedir. QS Ranking sıralamasında uluslararası tıp fakülteleri arasında ülkemizin gururu olmuştur. Tıp Fakültesi\'nin bu yükselen başarı grafiğini mefhum şiddet olayları gölgeleyemez. Hiç kimse Ege Üniversitesi\'ne ve mensuplarına zarar veremez. Sağlık çalışanlarına yönelik saldırıların önlenmesi için yeni tedbirlere ihtiyaç olduğu görülmektedir. Bu anlamda Yüksek Öğretim Kurulu ve Sağlık Bakanlığımıza gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır. Ayrıca üniversite olarak polikliniklerimizde ve kliniklerimizde güvenlik için gerekli tedbirleri en üst düzeyde almaya devam edeceğiz. Ege Üniversitesi olarak gece gündüz demeden fedakarca mesleğini icra eden sağlık çalışanlarına, yönelik her türlü şiddeti kınıyoruz. Her konuda çalışanlarımızın yanındayız.\"