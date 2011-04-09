-SALDIRI KURBANI SGK MÜDÜRÜ TOPRAĞA VERİLDİ YOZGAT (A.A) - 09.04.2011 - Muğla'da mesai arkadaşı tarafından silahla vurularak öldürülen SGK İl Müdürü Naci Şahin, memleketi Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi. ''SGK İl Müdürleri Aylık Koordinasyon Toplantısı'' sırasında SGK İl Müdürlüğünde çalışan H.S. tarafından başından vurularak öldürülen SGK Muğla İl Müdürü Şahin'in Türk Bayrağına sarılı cenazesi, sabah karayoluyla Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesi Sazlıdere köyüne getirildi. Köydeki cenazeye Şahin'in eşi Saliha Şahin (35) oğulları Halil İbrahim (10) ve Ahmet Kemal (6), babası Halil Şahin (63), annesi Ayşe Şahin (65), kardeşi Yeter Sevgi Tekin (35), olay sırasında Şahin'in yanında bulunan Balıkesir SGK İl Müdürü Cem Dinç, SGK Başkanı Mehmet Emin Zararsız, Anadolu Ajansı Mali ve İdari İşler Daire Başkanı Emin Can, İstanbul, İzmir, Isparta, Yozgat, Amasya, Rize, Kırşehir, Hatay, Adana, Mersin SGK müdürleri, mesai arkadaşları, yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Şahin'in yakınları ve mesai arkadaşları cenaze namazı öncesinde taziyeleri kabul etti. Naci Şahin'in babası ve annesi ile olay sırasında Şahin'in yanında bulunan Balıkesir SGK İl Müdürü Cem Dinç'in, tören sırasında gözyaşlarına hakim olamadı. Cenaze namazına katılanların köy camisinin bahçesine sığmaması nedeniyle namaz mezarlık önündeki boşlukta kılındı. Şahin'in cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi. Naci Şahin'in 9 ay önce İzmir SGK İl Müdürü Yardımcılığı görevini yürütürken Muğla SGK Müdürlüğü görevine atandığı öğrenildi.