Saldırgan çocuğa nasıl davranmak gerek?

Soru: 21 aylık bir oğlum var. Babası eve geç geliyor ve onunla ilgilenemiyor. Sanırım bu onu saldırgan yapıyor, bunun kendiliğinden düzelmesini mi beklemeli, yoksa sadece anne olarak yapabileceğim bir şey var mı? (babanın eksikliğini nasıl doldurabilirim, çünkü babanın ilgisini artırma olasılığı yok)



Gönderen: Yasemin K.



Cevap



Sayın Yasemin Hanım,



Babanın tavrının değişmeyeceğine yönelik bilgi, bu konuya sizin eğilmeniz gerektiğini gösteriyor. Baba ve annenin tutarlılığı çocukta geliştirmek istediğiniz davranışların yerleşmesi açısından oldukça önemli ama bunun sağlanamama durumunda anne olarak sizin daha çok çabalamanız gerekecek. Babanın ilgisizliği yüzünden siz suçluluk duymayın. Bunun yerine oğlunuzun saldırgan davranışları karşısında neler yapabileceğinize yönelin.



Sizin için bir kaç önerimiz olacak: Öncelikle, baştan sınırlarınızı koyun. Evde kurallarınız olsun. Kurallarınız, çocuğunuzun yaşına ve gelişim özelliklerine uygun ve de anlaşılır olmalı. Kurallar çocukların kendilerini güvende hissetmelerini sağlar.



Çocuğunuzun saldırgan davranışları karşısında kararlı ve tutarlı olmanızı öneririz. Çocuğunuz ile sert olmayan ama kararlı bir ses tonu ile konuşun. Onaylamadığınız hareketleri karşısında tavrınız hep aynı olmalı ve ona nedenlerini açıklamalısınız. 21 aylık iken de bunu anlayabilirler. 2 yaş dönemi çocuklarının bireyselliğini ispatlamaya çalıştığı zor bir dönemdir. Bu dönemde kuralları/sınırları test etmek ve kendi isteklerini yaptırtmak isterler. Ama siz her defasında kararlılığınızı korumaya çalışın.



Kurallarınız yanında, oğlunuzu iyi yaptığı şeyler için de takdir edin. Bu olumlu davranışın yerleşmesi açısından faydalı olacaktır. Kurallar ve sınırlarla engelleyip hayır dediklerinizin yanı sıra nelere izin verdiğinizi de söylemelisiniz. Örneğin birisine vurmanın doğru olmadığını, neden yapılmaması gerektiğini anlatırken, oğlunuzun hareket ihtiyacını da dikkate alıp onunla oynamak, ellerini, kollarını, kullanabileceği etkinlikler önermek işe yarayabilir. Tüm bunların dışında oğlunuzun saldırganlığının birden çok nedeni olabilir. Size tavsiyemiz oğlunuzun hangi durum, zaman ve ihtiyaçlar içerisindeyken saldırgan davranışlar gösterdiğini dikkatle gözlemlemeniz. Ayrıca saldırgan davranışların hedefinin kim ya da neler olduğunu bilmek de oğlunuzun saldırgan davranışlarını kontrol edebilmek açısından faydalı olacaktır.

İlginize teşekkür eder, oğlunuzla mutluluklar dileriz.

