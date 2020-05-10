Salda Gölü'nün taşınan kumları, eski yerine alındı

Burdur'daki Salda Gölü'nde yüklenici firma tarafından iş makinesi ve kamyonlar ile başka noktaya taşınan kumlar eski yerine alındı.



Yeşilova ilçesi sınırlarında bulunan ve turkuaz suyu, beyaz kumsalı ile 'Türkiye'nin Maldivleri' olarak anılan Salda Gölü'ne yapılması planlanan Millet Bahçesi projesini yürüten yüklenici firmaya ait iş makinesi ve kamyonlar ile alandaki kumsal tahrip edildi.

Kepçeyle kazılıp, kamyonlarla sahilden alınan kumların, 5 kilometre uzağa gölün başka noktasındaki kıyıya götürülmesi sosyal medyada gündem olunca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı inceleme başlattı. Yüklenici firma yetkilileri hakkında soruşturma başlatılırken, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) yetkilileri de olayın hemen ardından alana gelerek, zarar tespiti için kot incelemesi yaptı. Salda Gölü'nün kıyısından alınıp, başka noktaya taşınan kumların yeniden eski yerlerine getirilmesi için başlatılan çalışma tamamlandı. Bilim insanlarının gözetiminde yapılan çalışma kapsamında kumlar Beyaz Adalar bölgesindeki yerlerine kürek ve tırmıklarla yürütülen titiz çalışmayla yerleştirildi.

Ne olmuştu?

Dünyada Mars'ın yüzey özelliklerini taşıyan iki noktadan biri olan ve Türkiye'nin Maldivleri' olarak bilinen Salda Gölü'nün kıyısında çıplak ayakla dahi basılması yasak olan beyaz kumları üzerinde Millet Bahçesi'nin yapımı için inşaat çalışmalarına başlamıştı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında TOKİ'ye verilen ve TOKİ'nin de yüklenici firmaya ihale ettiği çalışmalar devam ederken, yüklenici firmaya ait kamyon ve kepçelerle girilen alan tahrip edilmişti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Mehmet Ali Kahraman, olayın ardından Salda Gölü'ne gelerek incelemelerde bulundu. Kahraman, "Alandaki tüm faaliyetleri durdurduk. Gerekli idari tahkikat ve soruşturmaları başlattık. Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunduk. 'Çevre Kanunu' kapsamında bir cezai durum söz konusu. 'Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu' kapsamında suç duyurusu söz konusudur. İhmali olan personelle ilgili idari işlem yapacağız" dedi. TOKİ'den yapılan açıklamada ise "Müşavir firma ve sorumlu personellerle ilgili soruşturma başlatılmış olup, sorumlu olan personeller görevlerinden uzaklaştırılmıştır" denilmişti.

Öte yandan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Salda Gölü'nün Beyaz Adalar Bölgesi'ne, vatandaşların alanı 24 saat görebileceği kamera sistemi kurulduğu da bildirildi.