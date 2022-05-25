Salda Gölü'ne ziyaretçi sayısı sınırlandırılacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdür Yardımcısı Beyhan Oktar, Salda Gölü'nün sosyoekonomik analiz ve taşıma kapasitesinin belirlenmesi çalışmaların tamamlandığını belirterek, "Beyaz Adalar'ın yıllık 572 bin 173 kişi ile Halk Plajı'nın yıllık 280 bin 628 kişiyle sınırlandırılması hedeflenmektedir" dedi.



Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdür Yardımcısı Oktar, Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinde eğitim gören iklim elçisi 25 öğrenci ve akademisyenlerle Salda Gölü'nü gezdi.



Beyaz Adalar kısmında basın açıklaması yapan Oktar, Salda Gölü'nün mutlak korunması gereken bir alan olduğunu söyledi.



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Salda Gölü'nün Dünya'dan Mars'a pencere niteliğinde ve tüm dünyanın ilgi odağında olduğunu, gölün özellikle NASA'nın sosyal medyadaki paylaşımı ile tüm dünyanın ilgisini toplayıp, çok yoğun şekilde ziyaretçi akınına uğradığını anlatan Beyhan Oktar, gölde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

"Sayı dolduğu zaman girişleri bekletiyoruz"

Salda Gölü'nün sosyoekonomik analiz ve taşıma kapasitesinin belirlenmesi çalışmalarının tamamlandığına dikkat çeken Oktar, şöyle devam etti:



"Beyaz Adalar'da yıllık 572 bin 173 kişi ile Halk Plajı'nda yıllık 280 bin 628 kişiyle sınırlandırılması hedeflenmektedir. Bunun için de gerekli otomasyon sistemleri kurulmuştur ve anlık olarak alanda bulunan misafir sayılarını da görebilmekteyiz. Günlük ve saatlik alan için müsaade edilen ziyaretçi sayıları dolduğu takdirde kısa süreliğine ziyaretçi girişlerini kendi kontrolümüzde bekletiyoruz.



Bunun amacı yapılan bilimsel çalışmalar doğrultusunda belirlenen sayıların aşılmamasını sağlayarak alanın kontrolünü sağlamaktır. Salda Gölü ve çevresini en iyi şekilde korunmak, gelen ziyaretçiler bakımından alanda koruma kullanma dengesini sağlamayı amaçlıyoruz. Diğer bir hedefimiz ise Salda Gölü ve çevresini UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne kazandırmaktır." (DHA)