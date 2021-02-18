Salda Gölü'nde kuruma tehlikesi yağışlara rağmen geçmedi

Salda Gölü'nün yağışların mevsim normallerinin altında seyretmesi nedeniyle çekilen suları, son günlerdeki kar ve yağmurun ardından artışa geçmedi. Gölün Beyaz Adalar ve Halk Plajı bölümünde suların 20-30 metre çekilmesinin ardından küçük adacıklar ortaya çıktı.

DHA, yazın çok sayıda kişinin yüzdüğü noktalarda bugünlerde yürümenin mümkün olduğunu aktardı.

Jeoloji Mühendisleri Odası Burdur Şubesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yüksek Jeoloji Mühendisi Servet Cevni, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nin gölün durumuyla ilgili bir rapor hazırladığını ve buna göre tarımsal faaliyetler, yapılaşma ve turizmin göle zarar verdiğini söyledi.

Cevni Türkiye'de durumu olumlu yönde değişen hiçbir göl olmadığını anlattı ve Salda Gölü'ne dair alınması planlanan bir önlemi de aktardı:

"Burdur Valiliği ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ortak bir çalışma yapılıyor. Buna göre göldeki kıyı kenar çizgisinin kaldırabileceği insan potansiyeli, ziyaretçi potansiyeliyle ilgili içeriği hakkında pek bilgi sahibi olmasak da böyle bir çalışma söz konusu. Umuyoruz çok verimli bir çalışma olur, tespitler yerinde ve düzgün bir şekilde yapılır diye düşünüyorum. Çünkü gölün belli bir insan yükünü kaldırabilecek bir potansiyeli var."