Salatalığa itibar kazandırmak için yarışma

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Berlin'de tarihi Brandenburg kapısı önünde düzenlenen yarışmada, beş dakika içinde en fazla salatalığı yiyen bir kadın "Salatalık Kraliçesi" seçildi. Vejetaryenler Derneği Başkanı Sebastian Zoesch, "Amacımız, domates ve salatalık yemenin güvenli olduğu mesajını vermek" dedi. E.koli salgınında Almanya'nın kuzeyinde en az 31 kişi öldü.Alman hükümeti, başlangıçta salgından İspanya'dan ithal edilen salatalıkları sorumlu tutmuştu. Sonradan salgının kaynağının ülkenin kuzeyinde üretilen soya filizleri olduğu ortaya çıkınca Alman hükümeti açıklamasını geri çekmişti. Bu süre içinde özellikle domates ve salatalık tüketimi önemli ölçüde düştü. Avrupa Birliği, üreticilerin mağduriyetini gidermek için önerdiği tazminat miktarını 150 milyon dolardan 302 milyon dolara çıkardı.