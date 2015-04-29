Şakran Cezaevi'nde yaşananlara karşı kadınlardan işgal eylemi

Sosyalist Demokrasi Partisi (SDP) Kadınlar ve Türkiye Gerçeği üyesi kadınlar, Şakran Hapishanesi'nde yaşanan tecavüz iddialarının gündeme gelmesinin ardından sorumlularının yargılanması talebiyle Cağaloğlu'nda bulunan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğü binasını işgal etti.

İl Müdürlüğü binasına giren kadınlar, "Şakran'da çocuklar tecavüze uğruyor. Seyretme, isyan et" yazılı pankart açtı. Özel güvenlik elemanlarının engellemeye çalıştığı kadınlar uzun süre eylemlerini sürdürdü. Kadınlar, yaptıkları konuşmalarda Şakran Hapishanesi'ndeki tecavüz suçunu işledikleri iddia edilen kişilerin yargılanmasını istedi.

ETHA'da yayımlanan habere göre, İl Müdürlüğü önüne getirilen çevik kuvvet polisleri içeri girerek 8 kadını gözaltına aldı. Sert müdahalede bulunan polis, kadınları ters kelepçeleyerek otobüse bindirdi. Kadınlar, polis şiddetine sloganlarla tepki gösterdi.

İşgal eylemi sırasında dışarıda bekleyen iki kadına kimlik kontrolü yapan polis, iki kadını da ters kelepçe takarak gözaltına aldı. Gözaltılar polis araçlarına bindirilirken, kadınların yoğun biçimde darp edildiği öne sürüldü. SDP'li ve Türkiye Gerçeği üyesi kadınlar Haseki Hastanesi'ne götürüldü.