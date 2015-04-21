Şakran Kadın Cezaevi’nde mahkûmlara çalar saatli işkence

Aliağa’daki Şakran Kadın Cezaevi’nde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan mahkûmlar, “çalar saatli işkence” ile karşı karşıya. Hükümlü avukatlarının verdiği bilgiye göre, cezaevindeki mahkûmlardan Yeter Akçakoca’nın, geçen yıl 9 Mayıs’ta intihar etmesinin ardından, benzer bir olay yaşanmaması için “çalar saat” uygulamasına geçildi. Mahkûmlar, yarım saatte bir kontrol edilmeye başlandı. Avukatlarının tepkisi üzerine uygulama saatte bire indirildi. Ama uygulama gece-gündüz sürüyor.

Cumhuriyet'ten Hakan Dirik'in haberine göre kadınlar, gece yarısından sonra da her saat başı uyandırılarak “iyi misin” diye soruluyor. Avukatlar, özellikle tek başlarına kalan kadınların “çalar saatli işkenceye” maruz bırakıldığını söylüyor.

Şakran’a özel

Geçen hafta, Şakran’da kalan G.Ş. ile görüştüğünü, çalar saat uygulamasının sürdüğünü söyleyen avukat Damla Ürgen, Adalet Bakanlığı talimatının intiharları önleme düşüncesiyle başlatılmış olabileceğini belirtti. Uygulamanın “Şakran’a özel” olduğunu dile getiren avukat Dinçer Çalım da “Biz de Türkan Özen’in 7 Mart’ta Şakran’a nakledilmesiyle konudan haberdar olduk. Yanına bir mahkûm verilmesini sağlayabildik. Şimdi gece yalnızca 1 kez kontrol ediliyor. Ancak diğerleri için uygulama saat başı devam ediyor” diye konuştu.