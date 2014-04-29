Sakıp Sabancı’nın 30 bin kişilik insan mozaiği

Sakıp Sabancı’nın vefatının onuncu yılı anısına Sabancı Vakfı tarafından Kutluğ Ataman’a sipariş edilen eser tamanlandı. Sabancı ile ilişkisi olmuş toplam 30 bin kişinin vesikalık fotoğrafının 10 bin mini ekrana yansıtılmasıyla oluşan eser dijital bir mozaiği andırıyor.

Keskin zekâsı, ince esprileri ve candan tavırlarıyla halkla özdeşleşen, pozitif enerjisini karşısındakine mutlaka aktaran işadamı Sakıp Sabancı, aramızdan ayrılışının onuncu yılında bütün bu özelliklerini yansıtan bir eserle anılıyor. Sakıp Sabancı ailesinin 2011 yılında sanatçı Kutluğ Ataman’a sipariş verdiği eser, bugünden itibaren S.Ü. Sakıp Sabancı Müzesi’nde ziyarete açıldı. Ünlü işadamının yenilikçi, paylaşımcı, sıcak kişiliğini anlatan eser, Sakıp Sabancı’nın her konuya “önce insan” felsefesiyle yaklaşmasını, insanlara olan sevgisini ve saygısını yansıtıyor. Sabancı ailesi dahil Sakıp Sabancı ile hayatının herhangi bir döneminde ilişkisi olmuş toplam 30 bin kişinin vesikalık fotoğrafının 10 bin mini ekrana yansıtılmasıyla oluşan eser dijital bir mozaiği andırıyor. Eser, dün Sabancı Müzesi’nde Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Sevil Sabancı, sanatçı Kutluğ Ataman ve Sabancı Müzesi Müdürü Prof. Nazan Ölçer ile eserde katkısı olan ekibin katıldığı bir toplantıyla tanıtıldı.

Her şeyden öte insandı

Toplantıda bir konuşma yapan Güler Sabancı ortaya çıkan eserin Sakıp Sabancı’nın özelliklerini yansıttığını belirterek şunları söyledi: “Sakıp Bey’in en önemli özelliği hiç ayrım gözetmeden insanlara dokunmasıydı. Zaten dokunarak konuşurdu ve olağanüstü bir enerjisi vardı. O pozitif enerjiyi insanlara iletirdi ve bunu önemserdi. Kiminle konuşursa konuşsun mutlaka gözünün içine bakardı. Herkese kendini özel hissettirirdi. İnsan tarafı bütün özelliklerinin önüne geçerdi. Biz de ölümünün onuncu yılı için bir anma projesi hayata geçirirken, Sakıp Sabancı’yı anlatan bir film projesi kararı aldık. Bunun için de ilk akla gelen isim dünyaca tanınan sanatçımız Kutluğ Ataman’dı.” Eser, Sabancı Müzesi’nin ardından, Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi ve Dilek Sabancı Sanat Galerisi’nde sergilenecek. Gösterileceği mekânlarda binanın mimari özelliklerine göre yeniden tasarlanacak çalışma, Türkiye’den sonra dünyanın önde gelen müzelerini de gezecek.

Tanışma fırsatım olmadı

Sakıp Sabancı ile hiç tanışma ve konuşma fırsatı olmadığını söyleyen Kutluğ Ataman eseri tasarlarken onun liderliğine dikkat çekmek istediğini söylüyor: “Benim için Sakıp Sabancı bir lider. Bir işadamı olarak binlerce insanın hayatını, Türkiye’nin gidişatını değiştirmiş olması önemliydi. Bütün bunları hiçbir lider tek başına başaramaz. Mutlaka arkasında başka insanları örgütlemesi, o insanları bir araya getirmesi ve vizyonuna inandırması gerekir. Bu yeti herkeste olamıyor. Bu yüzden ben biraz da lideri lider yapan insanları işaret etmek istedim. Ve buna bağlı olarak Sakıp Sabancı’nın şu veya bu şekilde dokunmuş olduğu her insandan gönüllük üzerine esere yetecek kadar vesikalık fotoğraflarını istedik. 30 binin üzerinde katılım oldu ve bundan sonra biz eserin yapımına başladık. Teknolojik açıdan çok zorlayıcı ve şimdiye kadar yapılmamış bir işti. Dünyada da bir örneği yoktu bunun. 10 bine yakın ekrandan oluşan çağdaş bir mozaik olduğunu düşünüyorum. ”