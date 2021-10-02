Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi'nde "kaymakamlık isteğiyle" AKP toplantısı

T24 Haber Merkezi

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bir devlet okulu olan Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi'nde (SSAL) "AK Parti Beşiktaş İlçe Danışma Toplantısı" düzenlendi.

Okulun konferans salonu ve girişinin AKP bayrakları ile süslendiğini fark eden öğrenci ve veliler duruma tepki gösterdi.

LGS'de binde 6'lık dilimdeki öğrencilerin kayıt yaptırabildiği ve Türkiye'nin en iyi liseleri arasında sayılan SSAL'ın konferans salonunda düzenlenen toplantıya AKP İstanbul milletvekilleri Ahmet Hamdi Çamlı ve Nevzat Şatıroğlu'nun da katıldığı öğrenildi.

T24'e konuşan bir veli, okullarda siyasi parti propagandası yapılmasının yasak olduğunu söylerken, "Şimdi çocuklarımızdan üç beşi kendi okullarında yapılan bu propaganda faaliyetini protesto etmeye kalksa başlarına gelmeyen kalmaz, ama söz konusu AKP olunca akan sular duruyor. Parti devleti mi olduk" dedi.

Bir başka veli ise, "Pandemi nedeniyle zaten eğitim aksadı, okul yönetimi bu tür şeylerle uğraşmak yerine çocuklarımızın eksiklerini tamamlamaya yönelmeli" ifadesini kullandı.

Herhangi başka bir siyasi partiye asla müsaade edilmeyeceğini savunan bir başka veli ise "Toplantı salonu bedeli karşılığı mı kiralandı, yoksa bir partiye destek amaçlı mı açıldı?" diye sordu.

Edinilen bilgiye göre AKP İstanbul milletvekillerinden Hasan Turan da 16 Eylül'de Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi'ni ziyaret etmiş, okulun sosyal medya hesabından da bu ziyarete ilişkin duyuru yapılmıştı.

Velilerin verdiği bilgiye göre, okul yönetimi konuya ilişkin "okulumuzun bu toplantıyla uzaktan yakından bir ilgisi yoktur" şeklinde açıklama yaptı.

T24, konuya ilişkin görüşlerine başvurmak üzere Beşiktaş Kaymakamlığı ve okul yetkililerine ulaşmaya çalışsa da telefonlara yanıt alamadı.