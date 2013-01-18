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Sakine Cansız'ın cenazesi Tunceli'de

Paris'te öldürülen 3 PKK’lıdan Sakine Cansız'ın cenazesi memleketi Tunceli’ye getirildi

18 Ocak 2013 00:36

Fransa'nın başkenti Paris'te suikast sonucu öldürülen PKK'lı 3 kadından biri olan Sakine Cansız'ın cenazesi akşam saat 19.30'da Tunceli'ye ulaştı.

Diyarbakır’da yapılan cenaze töreninden sonra yüzlerce araçtan oluşan konvoyla yola çıkarılan Sakine Cansız’ın cenazesi akşam saat 19.30 sıralarında Tunceli Cemevi’ne getirildi. Cansız’ın cenazesine, BDP Van Bağımsız Milletvekili Aysel Tuğluk, Grup Başkan Vekili ve Bingöl Milletvekili İdris Baluken ile BDP Ağrı Milletvekili Halil Aksoy’un da aralarında bulunduğu uzun araç konvoyu eşlik etti. Ailesi ve yakınlarının da aralarında yeraldığı kalabalık grup tarafından karşılanan Cansız’ın cenazesi, etrafında yakılan mumlar eşliğinde kadınların omuzlarında cenaze aracından alınarak Cemevinin ikinci katında bulunan bir odaya yerleştirildi.

Ferit Demir'in Doğan Haber Ajansı'nda yer alana haberine göre, cenazenin indirilişi sırasında Sakine Cansız’ın yakınları fenalık geçirdi, kadınlar ağıtlar yaktı. Bu sırada babası İsmail Cansız, Cem evi önünde bekleyen kalabalığa "Size Diyarbakır’dan selam getirdim. Size kahramanı getirdim. Size barışı isteyen insanı getirmişim. Ama bırakmadılar" diye konuştu.

Cansız’ın tabutunun başında duran BDP Milletvekili Aysel Tuğluk, bir kadına sarılarak gözyaşlarına boğuldu.

Sakine Cansız’ın cenazesi Cuma günü Saat 11.00’de Cemevinden alınarak Yeni Mahalle’deki evine götürülecek.

Burada bir süre kalacak olan Cansız’ın cenazesi, daha sonra Cemevin’e getirilerek saat 12.00’da düzenlenecek olan cenaze törenin ardından Asri Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

 

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