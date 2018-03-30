"Sakin ada"da ÇED iptal edildi

Türkiye'nin en büyük adası olan ve 2011 yılında almış olduğu "cittaslow" (sakin şehir) unvanı ile dünyanın ilk ve tek sakin adası seçilen Gökçeada Kaleköy'de taş ocağı için ÇED başvurusu yapıldı. TEMÇED Mühendislik firmasınca yapılan 1 Mart 2018 tarihli başvuruda sahada yıllık 40 bin ton üretim planlandı.

Habertürk'ten Mehmet Andaç'ın haberine göre, ocağın yılda 8 ay, ayda 25 gün, günde 8 saat çalışma koşullarında işletileceği, proje alanında kırma eleme tesisi kurulmayacağı belirtilmişti.

AKP Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, projenin iptal edildiğini açıkladı. Turan sosyal medya hesabından, "Sakin adamız sakin kalmaya devam edecek. Sorun yok" dediği paylaşımını Gökçeada etiketiyle bitirdi.