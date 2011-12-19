Sakık'ın 'katliam' sözü Meclis'i karıştırdı

T24- TBMM’deki bütçe görüşmeleri sırasında BDP’li Sırrı Sakık’ın “1915’te Ermenilere katliam yapıldı” demesi tansiyonu yükseltti. CHP’li Başkanvekili ile AK Parti ve MHP’li milletvekilleri Sakık’a tepki gösterdi.



TBMM Genel Kurulu’nda 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısının görüşülmesine devam edilirken BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık'ın madde üzerindeki konuşması tartışmaya neden oldu.



19 Aralık'ta ''iki katliama tanıklık edildiğini'' ifade eden Sakık'ın, ''Biri 1978'de Kahramanmaraş'ta başlayan ve yüzlerce insanı katleden...Geçmişimizde de zaten bu katliam kültürü var; 1915'te Ermeni'lere ve sonra Yahudilere, Kürtlere uygulanan o zalimane politikalar...'' demesi, tartışmalara yol açtı.



AK Parti Grup Bakanvekili Nurettin Canikli, oturduğu yerden kalkarak, Sakık'a itiraz etti. Canikli'nin, ''Katliam kültürü'' ifadesinin yanlış olduğunu belirtmesi üzerine Sakık, ''O zaman tarihi bilmiyorsunuz, siz tarihle yüzleşin'' dedi.



Birleşimi yöneten Başkanvekili Güldal Mumcu, Sakık'ı uyararak, ''Türkiye Cumhuriyeti tarihinde böyle bir şey yoktur. Ermenilere, Yahudilere yönelik soykırım olarak ifade ettiniz. Lütfen...'' dedi.



Sakık, ''Bunu ben değil, tarih söylüyor. Gerçek tarihten neden rahatsız oluyorsunuz. Yalan yanlış tarihtir sizi buraya getiren. Kürtlere karşı siz bu politikaları uygulamadınız mı?



Kahramanmaraş'ta 'Allahu ekber, Bismillahirrahmanirrahim' sloganlarıyla orada Aleviler katledilmedi mi? Sivas'ta, Çorum'da, Gazi'de yakılmadı mı?'' dedi.



Mumcu, “Yahudilere ve Ermenilere yönelik bir katliam dediniz. Böyle bir şey sözkonusu değildir. Lütfen bunu düzeltirseniz sevineceğim'' demesi üzerine Sakık, ''konuşmamı lütfen başa alınız'' dedi.





'Demek ki siz bu kadar demokratsınız'



Sakık, Kahramanmaraş'ta Alevilere karşı bir katliam projesi yapıldığını iddia ederek, ''Bunu herkes bilir, niye inkar ediyorsunuz, tepki gösteriyorsunuz. Bunlar olmadı mı? Hala o insanların yaraları sarılmadı. O katliamı yapanları niye savunuyorsunuz? Hani geçmişimizle yüzleyecektik. Demek ki siz o bu kadar demokratsınız'' dedi.





AK Parti'li Canikli'nin itirazlarını sürdürmesi üzerine Sakık, ''Dinleyeceksiniz, dinlemesini öğrenin'' karşılığını verdi.



Geçmişle yüzleşmeden geleceğin inşa edilemeyeceğini ifade eden Sakık, Kahramanmaraş olaylarının CHP'nin iktidarı, Ecevit'in Başbakanlığı sırasında olduğunu, o tarihte yaşananlara seyirci kalındığını ileri sürdü.



Sakık, 2000 yılında 20 cezaevinde operasyon düzenlendiğini, 30'a yakın insanını bu olaylarda yaşamını yitirdiğini belirterek, ''O dönem siyasi aktörleri, askeri yetkilileri ve bürokratlarının hiçbiri bu işten yargılanmıyor. O dönem Ceza ve Tutukevleri Genel Müdürü Ali Suat Ertosun'u yargılamıyorsunuz, tam tersine makamlar mevkiler veriliyor'' dedi.



Sakık, konuşma süresini uzatmadığı için Mumcu'ya tepki göstererek “5 dakika konuşamadım'' dedi. Mumcu, Sakık'a, ''Olay çıkarmayın, diyeceklerinizi dediniz'' karşılığını verirken, MHP'li ve AK Parti'li bazı milletvekilleri de Sakık'a tepki gösterdi.



Söz alan Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise ''Geçmişimizle yüzleşmek demek, vicdanımızla da yüzleşmek demektir. Hiçbir vicdanlı kimse, 'Türkiye' Ermenilere ve Yahudilere katliam yaptı' diyemez. Böyle bir şey sözkonusu değildir'' dedi.







