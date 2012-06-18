Sakık'ın gelini kendisini döven kocasından şikâyetçi oldu

BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık’ın oğlu Heval Sakık 3 ay önce evlendiği karısını dövdü. Soluğu karakolda alan Fatma Sakık eşinden şikâyetçi oldu, polise can güvenliğinin bulunmadığı söyledi.

Hürriyet'in haberine göre, Sakık çiftinin kavgası 8 Haziran, saat 23.00’te meydana geldi. Fatma Sakık’ın iddiasına göre, Heval Sakık arkadaşlarıyla alkol aldıktan sonra eve döndü. İkili arasında tartışma çıktı. Fatma Sakık, “Alkollüsün, şimdi uyu yarın konuşuruz” dedi. Heval Sakık ise Fatma Sakık’ın üzerine yürüyüp vurdu. Heval Sakık evden ayrıldıktan sonra Fatma Sakık Yıldızevler Karakolu’na gitti.

3 ayda 3 kez dayak

Eşiyle üç aydır evli olduğunu ve üç kez dayak yediğini anlatan Fatma Sakık, şöyle ifade verdi: “Kendimi savunmak için ellerini tırmaladım. Bunun üzerine gitti. Nerede olduğunu bilmiyorum. Boşanmak istiyorum. Uzaklaştırma ve koruma tedbiri de istiyorum. Şikayetçiyim.” Fatma Sakık ifadesinin ardından rapor almak için Ulus Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Fatma Sakık’ın çenesi, sol kolu ve sağ omzunda darp izleri meydana geldiği tespit edildi. Yeniden karakola getirilen Fatma Sakık, eve dönmek istemediğini, can güvenliğinin bulunmadığı için koruma altına alınmasını istedi. Olay sonrası Heval Sakık ifadeye çağırıldı ancak henüz ifade vermediği öğrenildi. Olaya ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.