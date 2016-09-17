Şakaydı gerçek oldu; bira boru hattı devrede

Belçika'nın Batı Flandre Kantonu'nun başkenti Brugge'de 3,2 kilometrelik bira boru hattı devreye girdi.

Kent merkezine bira taşıyan tankerlerin yarattığı trafiği engellemek için şakayla karışık ortaya atılan fikrin hayata geçirilmesi yaklaşık dört yıl sürdü. Boru hattı yerin 2 ile 34 metre altından geçiyor. Bunun nedeni boru hattının bir noktada bir yeraltı garajının altından geçiyor olması. Proje için sadece iki noktada cadde üzerinde kazı çalışması yapılması gerekti.

Bira boru hattı kentin tarihi bölgesinde bulunan De Halve Maan bira fabrikasından şişeleme tesisine saatte yaklaşık 6 bin litre bira taşıyacak. Sıra dışı fikir yaklaşık 4 milyon euroya mal oldu. Bunun yaklaşık 300 bin euroluk bölümü biraseverler tarafından karşılandı.

Boru hattı çok sert ve özel bir plastikten, temizlenebilecek bir şekilde inşa edildi. Hattın içme suyu borularına benzer bir yapıya sahip olduğu belirtiliyor.

Ancak boru hattının tüm trafik sorunlarına çare olmayacağı belirtiliyor. Zira bira yapımında kullanılan malzemeler yine kamyon ve tankerlerde taşınmaya devam edilecek.

Brugge her yıl yaklaşık 6 milyon turist ağırlıyor.

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