Sakaryayalıların 'gulyabani' korkusu: Uzun sakallı insan suretinde bir şey!..

Sakarya'nın Akyazı İlçesi'nin Yeniköy Mahallesi'nde 1,5 aydır “Gulyabani” korkusu yaşanıyor. Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın batıl inançlarla insanların kandırılmasının anlatıldığı Gulyabani romanından uyarlanan ve Kemal Sunal ile Şener Şen'in oynadığı 'Süt Kardeşler' filmini anımsatan olaylarda, iddiaya göre geceleri aniden ortaya çıkan beyazlar içerisindeki bir kişi, evlerin kapılarını zorluyor, pencere camlarına vuruyor. Akyazı Kaymakamı Mustafa Ballı, yoğun şikâyet üzerine konuyu araştırması için Jandarmaya talimat verdi.

Akyazı'ya bağlı köy iken mahalleye dönüştürülen 350 hane ve bin 500 nüfuslu Merkez Yeniköy Mahallesi'nde yaşandığı öne sürülen esrarengiz olaylar, 1,5 ay önce başladı. Köy halkının iddialarına göre gece geç saatlerde evlerin kapıları zorlanıyor ve camlara vuruluyor. Özellikle Ramazan ayında halk, teravih kılmak için camiye gittiklerinde ve sahur vakitlerinde yaşandığını söyledikleri esrarengiz olaylar nedeniyle evlerinden çıkmaya korkar hale geldiklerini söyledi.

Anlatılanlar, Kemal Sunal ile Şener Şen'in başrollerini paylaştığı komedi filmindeki 'Gulyabani' sahnelerini hatırlatırken, mahalle sakinlerinden Yücel Bektaş geceleri kapıları zorlayan ve camlara vuranın uzun boylu bir insana benzediğini, gece karanlığında tam olarak ayırt edilemediğini ve nöbet tuttukları zaman kolayca mahalleye geldiği tarlalardan uzaklaşarak kaçtığını söyledi.

‘Kapıları zorluyor’

Bektaş, bir türlü olayı yapanın net olarak tespit edilemediğini dile getirerek şunları söyledi:

“İnsan mıdır, in midir, cin midir, ermiş midir bilemiyoruz. Kapıları zorluyor, camlara vuruyor. Mahalle halkı olarak sesler duyduğumuzda peşine düşüyoruz. Ama bizler ellerimizde el feneri olmasına rağmen tarlalarda ışığa rağmen zor ilerlerken, o her neyse karanlıkta hızlıca uzaklaşarak kaçıyor. Bazen 20- 30 kişi kadar olup peşine düşüyoruz. Ama her seferinde kaçmayı başarıyor. Artık gece saatlerinde sokağa çıkmaya korkar olduk. Evlerde gece uykusuz kalarak nöbet tutuyoruz. Ama 1.5 aydır ne olduğunu tam olarak anlayamadık. Görenler üstü beyaz, altı siyah uzun sakallı insan suretinde bir şeye benzediğini belirtiyorlar.”

Muhtar: Halk korkuyor

Mahalle Muhtarı Saffet Demir ise, “1,5 ay önce başlayan olaylarda ilk başta mahallemize hırsız dadandı sandık. Herhangi bir hırsızlık olayı olmadı. Kapılar zorlanıyor, camlara vuruluyor. Mahalle halkı korkar hale geldi. Jandarma ekiplerine, Kaymakamlığa durumu ilettik” dedi.

Akyazı Kaymakamı Mustafa Ballı ise Akyazı ilçe merkezine 9 kilometre uzaklıkta olan Yeniköy Mahallesinde yaşayanların kaymakamlığa gelerek şikâyette bulunduklarını belirtti, "Mahalleden şikâyet gelince konuyu araştırması için jandarmaya bilgi verdim" dedi. Kaymakamın talimatı üzerine jandarma ekipleri de mahalleye gelerek araştırma başlattı.