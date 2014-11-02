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Sağlık

Sakarya'da MERS şüphesiyle acil servis boşaltıldı

Kuveytli bir kadın MERS şüphesiyle Sakarya'da hastaneye kaldırıldı, acil servis boşaltıldı

02 Kasım 2014 00:30

Sakarya'nın Sapanca ilçesine 2 gün önce Kuveyt'ten ailesiyle birlikte gelen 52 yaşındaki Kuveyt uyruklu Amalhm Alabdul Employee, MERS Virüsü şüphesiyle akşam saatlerinde özel küvez içerisinde Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülerek tedaviye alındı. 

İki gün önce Kuveyt'ten Türkiye 'ye gelerek Sapanca ilçesinde satın aldıkları villada kalan 52 yaşındaki Kuveyt uyruklu Amalhm Alabdul Employee, saat 17.00 sıralarında kusma ve yüksek ateş şikayeti ile Adapazarı'nda bulunan özel bir hastaneye başvurdu.

Burada 3 saat kalan hastanın MERS virüsü şüphesi belirtisi taşıması nedeniyle özel donanımlı ambulans ile küvet içerisinde özel hastaneden alınarak Sağlık Bakanlığı'nın Mers virüsü şüphesine müdahale edecek 43 hastane arasında bulunan Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi.

Kuveyt uyruklu kadının hastaneye getirilmesi sırasında hastanede bir dizi önlemler alındı ve acil servis boşaltıldı. 

Sakarya Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, hastanın durumuyla ilgili tetkikler yapıldıktan sonra bilgi verileceğini belirterek hastanın özel müşaade altında tutulacağını söylediler.

 

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