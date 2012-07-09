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Çevre

Sakarya'da ilk kez yaban kedisi görüntülendi

Sakarya'da ormanlık alanlarda daha önce varlığı bilinmeyen yaban kedisi görüldü

09 Temmuz 2012 18:23

Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü tarafından yürütülen 'fotokapan' çalışmasıyla Sakarya'da ormanlık alanlarda daha önce varlığı bilinmeyen yaban kedisine rastlandı.

Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Benan Dinçtürk Botofte tarafından yürütülen ve Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile ortaklaşa sürdürülen çalışmada, Akyazı İlçesi'ndeki ormanlara yerleştirilen 4 fotokapanla Sakarya'daki hayvan türlerinin belirlenmesi amacıyla çalışma yapıldı. 1 uzman ve 6 lisans öğrencisinin katıldığı çalışmada, bölgede daha önce bilinmeyen yaban kedisinin varlığına ilk defa rastlandı. Yaban kedisinin yanında ayrıca çakal, tilki ve yaban domuzu gibi türlerin fotoğrafları çekildi. Fotokapan ile çekilen fotoğraflarda Sakarya bölgesinde ilk kez yaban kedisinin de fotoğrafları çekildi.

Aziz Güvener'in Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre,  Prof. Dr. Benan Dinçtürk Botofte, gazetecilere Sakarya'nın Türkiye 'nin en önemli endüstriyel bölgelerinden biri olmasına karşın halen fazla zarar görmemiş bir doğaya sahip olduğunu belirterek, "Hiç zaman kaybedilmeden bölgesel biyoçeşitliliğin belirlenmesi ve korunmasında Sakarya Üniversitesi Biyoloji bölümüne büyük görevler düştüğüne inanıyorum" dedi.

Doğal zenginliği ile bilinen Bolu ormanlarına yakın olması nedeniyle ön çalışma için Akyazı İlçesi'nin seçildiğini anlatan Prof.Dr. Hikmet Benan Dinçtürk Botofte, şöyle dedi:

"Sakarya ilinde hangi etobur veya otobur türlerinin yaşadığı ne yazık ki halen bilinmemektedir. Öyle ki, ülkedeki en büyük geyik türü olan kızılgeyiğin Sakarya'da yaşadığı gerçeği Nisan 2012'de E-5 karayolunda bir arabanın bir kızıl geyiğe çarpmasıyla ortaya çıkmıştır. Dört fotokapanla başlattığımız bu ön çalışmada bölgemizde yaşadığı bilinmeyen yaban kedisinin bulunduğunu gösterdik. Ayrıca çakal, tilki ve yaban domuzu gibi türleri de fotoğrafladık. Bundan sonraki çalışmaların sonuçlarını heyecanla bekliyoruz."

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