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Kültür-Sanat

Sakarya Üniversitesi'nin siyasi gerekçelerle tiyatro oyununu iptal ettiği öne sürülmüştü; Fırat Tanış'tan açıklama

"Oyunun iptal edildiği doğrudur ancak..."

11 Ocak 2019 04:21

Oyuncu Fırat Tanış, “Gelin Tanış Olalım” isimli tiyatro oyununun politik gerekçelerle Sakarya Üniversitesi tarafından iptal edildiği iddiasını yalanladı. Oyunun iptal ediliğini doğrulayan Tanış, iptalin iddia edildiği gibi siyasi nedenlerden değil, salonun tadilata alınması nediyle gerçekleştirdiğini bildirdi. 

Fırat Tanış'ın kişisel Twitter hesabından paylaştığı açıklama şöyle: 

Ne olmuştu?

Sakarya Üniversitesi'nın, Fırat Tanış’ın “Gelin Tanış Olalım” isimli oyununu üniversitede sahnelemesini engellediği ileri sürülmüştü.

Artı Gerçek’te Rıfat Doğan imzasıyla yayımlanan haberde "Fırat Tanış’ın “Gelin Tanış Olalım” isimli oyununu sahnelemesi için Sakarya Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi tahsis edildi. Ancak Sakarya Üniversitesi, bu salonda oyunun sahnelenmesini engelledi. Organizasyonu tertip eden Anıl Medya yöneticisi ise üniversitenin Tanış’ı “Gezici ve politik” olarak değerlendirdiğini, iptalin de bu sebeple gerçekleştiğini açıkladı" ifadeleri kullanılmıştı. 

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