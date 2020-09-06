Sakarya'da saldırıya uğrayan Kürt tarım işçileri hakkında açıklama yapan Mardin Barosu: Saldırılar münferit değil; takipçisi olacağız

Mardin Barosu, Mardin’den Sakarya’ya fındık toplamaya giden mevsimlik işçilerin, işveren ve köylülerin saldırısına uğraması haberi hakkında açıklama yaparak, ''Geçtiğimiz temmuz ayında Yozgat'ın Çekerek ilçesinde yaşanan benzer bir saldırı henüz belleklerde tazeyken Sakarya'da bu olayın yaşanması bu tür saldırıların münferit olmadığını maalesef bize göstermektedir'' dedi.

Mevsimlik işçilere karşı kimliği belirsiz kişilerce ırkçı saiklerle saldırı düzenlendiğini üzüntüyle gördüklerini belirten Mardin Barosu, olaya ait görüntülerde elinde bebeği olan bir kadının şiddetli bir şekilde darp edildiğinin açıkça görülmekte olduğunu belirtti.

Mardin Barosu, saldırıya uğrayan aile ile görüştüklerini söyleyerek, hukuki süreç boyunca kendileriyle dayanışma içinde olacaklarını ve yaşanacak gelişmeleri kamuoyuyla paylaşacaklarını ifade etti.

Baronun açıklama metni şu şekilde:

''Gün geçmiyor ki Türkiye'nin batı illerine çalışmak üzere bölgemizden giden insanlara saldırıldığı haberleri bültenlere düşmesin. 04.09.2020 tarihinde haber ajanslarına giren bir haberde Mardin'den Sakarya'ya fındık toplamak üzere giden mevsimlik işçilere karşı kimliği belirsiz kişilerce ırkçı saiklerle saldırı düzenlendiği haberi yapıldığını üzüntüyle gördük. Olaya ait görüntülerde elinde bebeği olan bir kadının şiddetli bir şekilde darp edildiği açıkça görülmektedir. Geçtiğimiz temmuz ayında Yozgat'ın Çekerek ilçesinde yaşanan benzer bir saldırı henüz belleklerde tazeyken Sakarya'da bu olayın yaşanması bu tür saldırıların münferit olmadığını maalesef bize göstermektedir. Mardin Barosu olarak olayı şiddetle kınadığımızı ifade ederek saldırıya uğrayan aile ile görüştüğümüzü, hukuki süreç boyunca kendileriyle dayanışma içerisinde olacağımızı ayrıca yaşanacak gelişmeleri kamuoyuyla paylaşacağımızı basına ve kamuoyuna saygıyla bildiririz.''

Konu hakkında sosyal medyada, polisin boğazına bastığı ve 'Nefes alamıyorum' diyen siyah George Floyd'un öldürülmesinin ardından ABD'de daha sık kullanılmaya başlayan #BlackLivesMatter etiketine benzer olarak, #KurdishLivesMatter etiketi açıldı. Etiket, gündemde üst sıralara oturdu.

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