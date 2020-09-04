Tanrıkulu: Mardin’den Sakarya’ya gelen tarım işçilerine darp... Adli soruşturma başlatacak mısınız?

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre Mardin’den Sakarya’ya fındık toplamaya giden işçiler, işveren ve köylülerin saldırısına uğradı. İşçiler memleketlerine dönmek için yola çıktılar. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da görüntüleri paylaşarak İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Sakarya Valiliğine "Bu görüntüleri izledikten sonra adli soruşturma başlatacak mısınız?" diye sordu.

Mardin Mazıdağı'ndan Sakarya'ya giden 16 fındık işçisi, bu sabah işveren ve köylülerin saldırısına uğradı. Fındık işçileri, saldırı sonrası memleketlerine dönmek için yola çıktı.

Saldırıya uğrayanlardan Barış Demir, olaydan önce işverenle aralarında bir sorun olmadığını dile getirerek, “Biz sabah çalışmak için bahçeye gittik. İşveren gelip, ‘köpek sürüsü’ diye laf söyledi. Bunun üzerine bahçeden çıktık” dedi.

"Burası bizim memleketimiz"

Bahçeden çıktıkları için işveren tarafından “Siz burayı memleketiniz mi sandınız burası bizim” şeklinde tehdit edildiklerini aktaran Demir, “Bunun üzerine bize saldırdılar. 8 kişi 3 kişiye sopalarla saldırdı” şeklinde anlattı.

İşçiler daha sonra memleketlerine dönmek için yola çıktılar.

Kaynak: Mezopotamya Ajansı