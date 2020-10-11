Sakarya’da saldırıya uğrayan işçileri ziyaret eden Bakan Soylu: Cumhurbaşkanımız, "Gönülleri kırılmışsa gönüllerini al" talimatı verdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sakarya'nın Kocaali ilçesinde darbedilen Kürt işçileri Mardin'deki köylerinde ziyaret etti. Soylu, "Cumhurbaşkanımız, 'Gönülleri kırılmışsa gönüllerini al' talimatı verdi" dedi.

Soylu, "Bunu bozmak isteyenlere asla fırsat verilmemesi gerektiğini vurgulayan Soylu, "Hep sizin yanınızdayız. Hayatımın büyük bir bölümü uzun zamandır buralarda geçti, huzurun temini, buraların kalkınması ve gelişmesi, daha iyi bir noktaya gelmesi, çocuklarımızın okuması için. Huzur içerisinde yüzyıllardır süren beraberliğimizi devam ettirirsek bize top değse bir şey olmaz." diye konuştu.

Soylu, "O söylenen sözlerden dolayı hem üzüntümü ifade ediyorum hem de o insanlar adına özür diliyorum. Bunlar doğru davranışlar değil, kabul etmeyiz. Onun için hep beraberiz. Cumhurbaşkanımızın her birinize selamları ve muhabbetleri var. Bu sabah konuştuk, buraya geleceğimizi söyledik. Bana da talimatları var. 'Gönülleri kırılmışsa gönüllerini al.' dedi.'' ifadesini kullandı.

Kasım Demir, ''Devletimizin arkamızda olduğunu gördük, hissettik. Temennimiz böyle bir olayın bir daha yaşanmaması.'' düşüncesini dile getirdi.

Bakan Soylu'ya, Vali Mahmut Demirtaş, AKP Mardin Milletvekili Cengiz Demirkaya, Mazıdağı Kaymakamı Muhsin Duran Kalkan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen ile AKP İl Başkanı Faruk Kılıç da eşlik etti.

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