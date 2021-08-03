Sakarya Akyazı'da köylüler ağaç kesimini engelledi: Ormanlar yanıyor, bunlar gelip ağaç kesiyor

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde köylüler orman arazisinde ağaçların kesilmesini engelledi. Halil Yılmaz, “Şu anda ormanlar yanıyor, bunlar geliyor benim köyümde kesim yapıyorlar” diyerek tepkisini dile getirdi.

Akyazı’ya bağlı Kumköprü Mahallesi Kumköprü Sokak’ta, orman arazisinden geçen ana elektrik hattı direkleri altında ağaç kesimine başlandı. Tel altı olarak belirtilen kesimin orman arazisinin içine taştığını iddia eden köylüler tepki gösterdi. Yetkililerle görüşmek isteyen köylüler, muhatap bulamayınca sahaya giderek ağaç kesimini engelledi.

"Bu ormanları 250 yıl önce dedelerimiz yetiştirdi"

ANKA Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Köy Muhtarı Bahri Yılmaz'ın çabalarıyla ormanlık alandan çıkan köylüler yaşananlara tepki gösterdi. Halil Yılmaz, "Bu ormanları 250 yıl önce bizim köy halkı, dedelerimiz yetiştirdi. Bu ormanın tapusu olduğu halde Orman İşletmesi güçlü olduğu için 2005 yılında bizim tapuları iptal etti. Bin 500 dönüm orman tapusu vardı, onu iptal etti. Şu anda ormanlar yanıyor, bunlar geliyor benim köyümde kesim yapıyorlar. Bu ormanları benim dedelerim yetiştirdi de bu hale geldi. Orman işletmesi maalesef sahip çıktı, bizden aldı ve tapumuzu iptal etti. Şu anda ise ormanlarımızı kesiyorlar" diye konuştu.

"Orman İşletmesi'nin amacı ne?"

İdris Kılıç da "Fabrikalardan gelen dumanları, hangi ormanlar temizleyecek? Yetkililere bunu soruyorum" dedi. Durumu öğrenir öğrenmez ormana gittiklerini anlatan Halil İbrahim Yılmaz da "Orman İşletmesi’nin amacını bilmiyorum, amacı ne anlamadım. Her taraf yanıyor. Orman bu ovada iki veya üç yerde var. Ormanın hangi amaçla yetiştirilmesi lazım? Ormanın hangi amaçla kesilmesi lazım? Niye kesiyorlar? Ben bunu anlamış değilim" diye tepki gösterdi.

"Ormanlar yanarken bir tane uçağın yok, gelip burada ağaç kesiyorsun"

Hüseyin Dönmez de"Tüm zalimler birleşmiş yıkıyorlar her yanı. Biz de karşılarına dikildik, akciğerimizi söndürmeyeceğiz. Akciğerlerimizi bunlara teslim etmeyeceğiz. Biz halk olarak tepkiliyiz. Dedelerimiz bu işler için yıllarca savaştı. Biz de torunlar olarak dedelerimizin bıraktığı mirasa sahip çıkamıyorsak bize yazıklar olsun. Orman İşletmeye sesleniyorum. Bugün ormanlar yanarken bir tane uçağın yok, yangını söndürecek, helikopter ile ormanı geziyorsun takip ediyorsun. Bir de geliyorsun burada benim ormanımı yıkıyorsun. Ben Kumköprü vatandaşı olarak ve buradaki herkesin adına hakkımı, hukukumu helal etmiyorum. Bizim akciğerimizi alamazsın. Buradaki fabrikaların sesi ve kokusu bize yetiyor, uyuyamıyoruz" diye konuştu.