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'Sakalsız Jon Snow' hayranlarını üzdü

Game of Thrones'un efsane karakteri Jon Snow'u canlandıran aktör Kit Harrington'ın sakalsız fotoğrafları hayranları tarafından beğenilmedi

04 Haziran 2016 01:08

29 yaşındaki aktör Kit Harrington, Londra'daki 'Doctor Faustus' oyununun çıkışında hayranlarıyla selfie çektirdi. Ünlü aktör, sakalsız göründüğü fotoğrafları paylaşınca, hayranları hayal kırıklığı yaşadı.

Tiyatro oyunundaki karakteri için sakallarını kesen ve göz makyajı yapan aktör, oyunun çıkışında hayranlarıyla selfie çektirdi.

 

"Sakalsız Jon Snow, peynirsiz pizzaya benziyor"

 

Harrington'ın sakalsız halini gören hayranları sosyal medyada komik yorumlar yaptı: 'Sakalını kesmeye nasıl cüret edebilir anlamıyorum', 'Kit Harrington sakalını kesti ve gözyaşlarıma hakim olamıyorum', 'Sakalsız Jon Snow peynirsiz pizzaya benziyor.'

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