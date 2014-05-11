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Yaşam
Deutsche Welle

Sakallı kadına konfetili karşılama

11 Mayıs 2014 21:49

Eurovision Şarkı Yarışması’nı kazanan Conchita Wurst ülkesi Avusturya’da konfetilerle karşılandı.
Viyana Havalimanı'nda Wurst'u geniş bir hayran kitlesi bayraklarla ve şarkılarla karşıladı. Hayranlardan bazılarının sakal şeklinde yüzlerini boyadıkları görüldü. Yaklaşık 500 uluslararası muhabirin izlediği basın toplantısına Conchita Wurst konfeti yağmuru altında gitti.

Wurst basın toplantısında “Bu zafer, kendilerine sonunda hep iyinin kazandığını ve durdurulamaz olduğunu söylemek istediğim, hepimizin tanıdığı bazı siyasetçilere yöneliktir” dedi. Travesti şarkıcıya, bu ifadelerle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve "homoseksüel propagandaya" karşı başlattığı kampanyayı mı kast ettiği soruldu. Wurst buna yanıt olarak “Başkalarıyla birlikte o” dedi. Avusturyalı şarkıcı, yarışmada Rusya'dan da puan almış olmasının tüm Rusların hoşgörüsüz olmadığını gösterdiğini belirtti.

'Avusturya'dan çekilmemeliydik'

Kimi Rus siyasetçiler ise Conchita Wurst'un yarışma zaferini eleştiren açıklamalarda bulundu. Rusya Başbakan Yardımcısı Dimitri Rogozin Twitter hesabından “Avrupa entegrasyonuna taraftar olanları neyin beklediği ortada- Sakallı bir kız” diye yazdı. Milliyetçi Rus milletvekili Vladimir Jirinovski de Rus televizyonunda “Öfkemiz sınırsız. Bu Avrupa'nın sonu” dedi. İkinci Dünya Savaşı sonrası Avusturya'nın işgaline gönderme yaparak “50 yıl önce Sovyet ordusu Avusturya'yı işgal etti, burayı boşaltmak hataydı, orada kalmalıydık” ifadelerini kullandı.

Danimarka'da cumartesi gecesi düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nı 45 ülkeden 180 milyon insanın izlediği belirtiliyor. 25 yaşındaki şarkıcı ödül almak için sahneye çıktığında “Bu gece barışın ve özgürlüğün olduğu bir geleceğe inanan herkese adanmıştır. Biz biriz ve durdurulmamız mümkün değil” demişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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