Sakal ve bıyık intikamı mı?

Tuzla tersaneler bölgesinde bulunan Koç Holding bünyesindeki RMK Marine Tersanesi’nin faaliyetlerinin 1 ay süreyle geçici olarak durdurulması şaşkınlık yarattı. Bu 1 aylık kapama cezasının, 3 işçinin ölümüne sebep olan filika testini yapan GİSAN Tersanesi’ne bile 20 günlük kapama cezası çıkarken alınması, sektöre yakın çevrelerde şaşkınlığın bir kat daha artmasına neden oldu.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İstanbul Bölge Müdürlüğü müfettişleri, RMK Tersanesi’nde yaptıkları incelemelerde kimyasal parlayıcı ve patlayıcı maddelerin açıkta bulunduğu ve parlama ve patlamaya zemin oluşturduğunu, elektrik kablolarının elektrik çarpmasına yol açabileceğini, korkuluk bulunmaması nedeniyle çalışma sırasında işçilerin yüksekten düşme tehlikesinin olduğunu, işçilerin baretsiz çalıştığını, kızağın altındaki yemekhanenin tavanının çökme ihtimali bulunduğunu belirterek kapatma cezası verdiler.



Bölgenin en moderni



Ancak sektöre yakın kaynaklar, RMK Marine’de işçi güvenliğine azami özen gösterildiğini belirterek, “Şayet RMK Marine’e 1 ay kapatma cezası veriliyorsa, diğer tüm tersanelerin hiç açılmamak üzere kapatılması gerekir. Zira bu bölgede standartları Koç’un tersanesi belirler. En iyi şartlar bu tersanede” yorumunu yaptı.



Sektöre yakın kaynaklar, şu ana kadar RMK Marine’de ölümlü hiçbir kazanın olmadığına da özellikle dikkat çekti. Durum böyle olunca kulislerde ister istemez kapatma cezası ile ilgili başka yorumlar da yapılır oldu. Kuşkusuz bunların temelinde Rahmi Koç’un sakal ve bıyık ile ilgili açıklamaları, buna Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın verdiği cevap geldi.



Rahmi Koç 29 Haziran 2008’de Hürriyet’ten Ayşe Arman’a verdiği röportajda işçi alma prensiplerini aktarırken, “Sakallı, bıyıklı adam katiyen almam. Kirli sakal da sevmem. Her gün tıraş olacak bir kere. Cote D’Azur’e gider gibi gelinmez. Bluejean de giyilmez. Kadınlar da mini giyemez. Buranın da kendine göre bir ciddiyeti var” demişti.



Rahmi Koç’un bu sözlerinin sadece sakal bıyık kısmını dikkate alan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ise “Bıyıklı ve sakallı olanları işyerine almayanlar asıl ayrımcı olanlardır. Dünyanın neresinde böyle ilkel bir anlayış var” diyerek Koç’u eleştirmişti.



Rahmi Koç da Başbakan’ın çıkışı sorulunca, “Ağzımdan bir şey kaçmasın diye dolduruyorum” demiş, tansiyon biraz daha yükselmişti.



1 aylık süre bitmeden açılabilir



ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İstanbul Bölge Müdürlüğü Komisyonu’ndaki üyeler 3’e karşı 1 oyla, tersanenin 1 ay süreyle geçici olarak faaliyetinin durdurulması yönünde karar aldı. Tersanenin belirlenen eksiklikleri tamamlayarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İstanbul Bölge Müdürlüğü’nden yeniden inceleme isteyebileceği, “eksikliklerin giderildiğine dair” rapor alındığı takdirde tersanenin sürenin bitimi beklenmeden yeniden açılabileceği öğrenildi.



Süresiz kapatılan Selah bile 6 gün sonra açıldı



Tuzla bölgesinde bugüne kadar tersaneler pek çok ölümlü kazaya karışırken, en ağır ceza Selah Tersanesi’ne verildi ve tersane süresiz olarak kapatıldı. Ancak Selah Tersanesi, müfettişlerin belirlediği eksiklikleri 3 gün içinde tamamlayarak yeniden inceleme istedi. Yapılan inceleme sonrasında Selah Tersanesi süresiz kapatma cezası verildikten 6 gün sonra yeniden faaliyete geçti. Bir diğer ceza Astaş Tersanecilik’e verildi. Müfettişler aynı RMK Marine’de olduğu gibi tersanede yüksekten düşme, elektrik kaçağı, tüplerin ve boyaların patlama yanma riski olduğunu belirledi. Ancak işletmeye 5 günlük geçici kapatma cezası verildi. Nur İstanbul Tersanesi de 1 aylık kapama cezası aldı. Ancak o da eksikliklerini gidererek 11 gün sonra açıldı.



RMK Marine Tuzla’nın en büyüğü, Donanma için 4 adet gemi inşa ediyor



Tuzla Bölgesi’nin en büyük yüzölçümüne sahip tersanelerinden biri olan RMK Marine’nin toplam alanı 95 bin metrekarenin üzerinde. Askeri ve ticari gemiler ile süper yatların tasarım, inşaat, proje yönetimini yapan tersanede 260 mavi ve beyaz yakalı çalışan, 650’ye yakın taşeron işçi görev yapıyor.



RMK Marine, büyük yelkenli yatlar konusunda uzman üretici Oyster Marine ve yelkenli yat dizaynları ile ünlü Dubois firmaları ile işbirliği yaparak dikkati çekti. RMK Marine’in ürettiği süper yat sınıfında 36 metre boyundaki Jasmin, International Boat tarafından 2003 yılında dünyanın en iyi ilk 10 teknesinden biri seçildi.



RMK Marine, süper yat ve ticari gemi projelerindeki başarısını askeri projelerde de sürdürdü ve son olarak Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın ihtiyacı olan 4 adet sahil güvenlik arama kurtarma gemi ihalesini kazandı.



RMK Marine bu ihale ile özel sektör tarihindeki en büyük muharip gemi projesini alan ilk özel tersane ünvanını da elde etti. (Vatan)

