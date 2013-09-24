Sait Faik sezon boyunca anılacak

Çağdaş Türk Edebiyatının önde gelen isimlerinden Sait Faik Abasıyanık, ölümünün 60. yılında Ankaralılarla tiyatro sahnesinde buluşacak.

Murat Çidamlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eserin, farklı üslubu ve kendine has anlatım tarzıyla edebi akımlara öncülük de eden Sait Faik'in yaşamından ve öykülerinin kolajından oluştuğunu söyledi.

Sanatseverlerin, yazarın dünyasına yolculuk yapacağını anlatan Çidamlı, "Sait Faik gerçek ve gerçek üstü ifade tarzı arasında gidip gelen, Anadolu insanı ile İstanbul yaşamını gözlemlemiş. Özellikle küçük insanların yaşantısındaki gizli ruh hallerini incelemiş. Kendisi en önemli edebiyatçılarımızdandır" dedi.

Sait Faik'in kimi zaman hayvanları, öykülerinin kahramanı yaptığını kimi zaman da esnafın ve zanaatkârların zengin dünyasını incelediğini dile getiren Çidamlı, yazarın 60. ölüm yılı olması nedeniyle böyle bir eser sahnelemeyi istediklerini bildirdi. 2 perdelik eserin hazırlıklarının 6 ay sürdüğünü dile getiren Çidamlı, "1980'li yıllarda Sait Faik'ten ve Orhan Veli'den yola çıkarak bir oyun sahnelemişti ve bu oyun yıllar boyunca hem edebiyat hem de tiyatro çevrelerinde çok büyük beğeniler topladı. Savaş Dinçel, Macit Koper'le birlikte buradan yola çıkarak bunun bir üst katmanını gerçekleştirmek için adım attı ve Dinçel'in uyarlamasıyla hikâyemizin metnini oluşturdular" diye konuştu.



