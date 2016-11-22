T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

'Sait Faik 110 Yaşında' etkinliği 26 Kasım’da

"Dünya değişiyor dostlarım. Bizim için değil ama, çocuklar, sizin için kötü olacak..."

22 Kasım 2016 03:01

Edebiyatımızın usta öykücüsü Sait Faik Abasıyanık, 110. doğum yılında Kadıköy Belediyesi tarafından 26 Kasım’da düzenlenecek 'Sait Faik 110 Yaşında' etkinliği ile anılacak. 

Usta yazar Sait Faik, 'Son Kuşlar' hikâyesinde adaya gelmeyen kuşları, çimlerin sökülmesini anlatıyor ve dünya değişiyor ve kötü olacak diyordu. Dünya değişti ve kötü oldu… 

“Dünya değişiyor dostlarım. Günün birinde gökyüzünde, güz mevsiminde artık esmer lekeler göremeyeceksiniz. Günün birinde yol kenarlarında, toprak anamızın koyu yeşil saçlarını da göremeyeceksiniz. Bizim için değil ama, çocuklar, sizin için kötü olacak. Biz kuşları ve yeşillikleri çok gördük. Sizin için kötü olacak. Benden hikâyesi.”

Usta yazarın 110. Doğum gününde değişen dünyamızda Sait Faik Abasıyanık’ın nesilden nesile okunan hikayeleri konuşulacak.

Edebiyat Haber'de yer alan habere göre, yazar Necati Tosuner, akademisyen Yalçın Armağan ve şair Haydar Ergülen’in konuşmacı olarak katılacağı ‘Sait Faik 110 Yaşında’ etkinliği 26 Kasım’da Kadıköy Belediyesi Şehremaneti Tarih ve Edebiyat Kütüphanesi’nde ücretsiz olarak gerçekleşecek.

Sevengül Sönmez’in sunumunda gerçekleşecek etkinlikte yazar Necati Tosuner, Yalçın Armağan ve Haydar Ergülen farklı bakış açılarıyla Sait Faik’i anlatacak.

Salonda oturum sınırlı olduğundan ücretsiz giriş kartları, TESAK Danışma’dan temin edilebilir.

 

ETİKETLER

Sait Faik AbasıyanıkSon KuşlarKadıköy BelediyesihikayeSait Faik 110 Yaşındaetkinlikanılacak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24