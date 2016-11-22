Edebiyatımızın usta öykücüsü Sait Faik Abasıyanık, 110. doğum yılında Kadıköy Belediyesi tarafından 26 Kasım’da düzenlenecek 'Sait Faik 110 Yaşında' etkinliği ile anılacak.

Usta yazar Sait Faik, 'Son Kuşlar' hikâyesinde adaya gelmeyen kuşları, çimlerin sökülmesini anlatıyor ve dünya değişiyor ve kötü olacak diyordu. Dünya değişti ve kötü oldu…

“Dünya değişiyor dostlarım. Günün birinde gökyüzünde, güz mevsiminde artık esmer lekeler göremeyeceksiniz. Günün birinde yol kenarlarında, toprak anamızın koyu yeşil saçlarını da göremeyeceksiniz. Bizim için değil ama, çocuklar, sizin için kötü olacak. Biz kuşları ve yeşillikleri çok gördük. Sizin için kötü olacak. Benden hikâyesi.”

Usta yazarın 110. Doğum gününde değişen dünyamızda Sait Faik Abasıyanık’ın nesilden nesile okunan hikayeleri konuşulacak.

Edebiyat Haber'de yer alan habere göre, yazar Necati Tosuner, akademisyen Yalçın Armağan ve şair Haydar Ergülen’in konuşmacı olarak katılacağı ‘Sait Faik 110 Yaşında’ etkinliği 26 Kasım’da Kadıköy Belediyesi Şehremaneti Tarih ve Edebiyat Kütüphanesi’nde ücretsiz olarak gerçekleşecek.

Sevengül Sönmez’in sunumunda gerçekleşecek etkinlikte yazar Necati Tosuner, Yalçın Armağan ve Haydar Ergülen farklı bakış açılarıyla Sait Faik’i anlatacak.

Salonda oturum sınırlı olduğundan ücretsiz giriş kartları, TESAK Danışma’dan temin edilebilir.