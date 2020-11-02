Mehmet Akif Ersoy'u canlandıracak isim belli oldu

İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümünde, marşın sözlerinin yazarı Mehmet Akif Ersoy'un hayatı beyazperdeye taşınıyor.

Tarçın Film'in İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıldönümü için çekeceği filmde Mehmet Akif Ersoy’u Yavuz Bingöl canlandıracak.

Mehmet Akif Ersoy’un İstiklal Marşı’nı yazarken yaşadıkları, “Akif” ismiyle, kabulden 100 yıl sonra 12 Mart 2021’de beyazperdede yerini alacak.

Çekimlerine 15 Kasım’da İstanbul’da başlanması planlanan yapım daha sonra Ankara, Eskişehir, Kastamonu ve Konya’da devam edecek.

Mehmet Akif Ersoy’un bilinmeyen yönlerini perdeye yansıtacak olan “Akif” filminde Ersoy’u Yavuz Bingöl oynayacak.