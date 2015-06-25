'Şair ceketli çocuk' ölümünün 10. yılında anılacak

Genç yaşta kanser hastalığına yakalanarak aramızdan ayrılan ünlü müzisyen Kazım Koyuncu'nun ölüm yıl dönümü anısına İstanbul’da anlamlı bir etkinlik düzenlenecek.

Halkevleri tarafından katılımı ücretsiz olarak düzenlenecek etkinlik 26 Haziran Cuma akşamı saat 20.00'de Küçük Çiftlik Park’ta gerçekleştirilecek.

Kazım Koyuncu anısına bir başka etkinlik ise 26-27 Haziran akşamları Abbasağa Parkı'nda yapılıyor. Park içinde konserler, film gösterimi, forum, takas şenliği yapılacak, yeryüzü sofrasında iftar açılacak.

Karadeniz müziğinin şarkılarının tüm yurtta sevilmesinde büyük payı olan ve aynı zamanda Karadeniz doğasına zarar verecek tüm girişimlere karşı yürüttüğü mücadeleyle de tanınan Kazım Koyuncu, Halkevleri tarafından İstanbul’da ‘çevre mücadeleleri’ temalı bir etkinlik ile anılacak. Etkinlikte, Kardeş Türküler, Bulutsuzluk Özlemi, İlkay Akkaya, Marsis gibi sanatçı ve gruplar da sahne alacak.

Halkevleri tarafından “Yaşamı ve Doğayı Savunmak için Yeryüzüne Şarkılar söylüyoruz, Kazım Koyuncu anısına” çağrısıyla düzenlenen etkinlik 26 Haziran Cuma akşamı saat 20.00'da Küçük Çiftlik Park’ta gerçekleştirilecek.

Kazım Koyuncu anısına bir başka etkinlik ise 26-27 Haziran akşamları Abbasağa Parkı'nda yapılıyor. Park içinde konserler, film gösterimi, forum, takas şenliği yapılacak, yeryüzü sofrasında iftar açılacak.

Halkevleri tarafından 26 Haziran günü yapılacak konserle ilgili olarak yapılan açıklamada, etkinliğin, “HES’lere, nükleer santrallere, kentsel yıkım planlarına direnenlerle birlikte, bu mücadelenin de bir parçası olarak, kent ve doğa mücadelesine bir ses katmak” için yapıldığı belirtiliyor.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Karadeniz sahil yolu projesine, Artvin ve Bergama’da siyanürle altın aranmasına ve Fırtına Vadi’sinde HES yapılmasına karşı mücadelelerde, Çernobil’de yaşanan nükleer felaketin Karadeniz’e yönelik etkilerinin gündemleştirilmesi için çaba harcayan, her zaman halkın mücadelesinin bir parçası olan Kazım Koyuncu, aramızdan ayrılışının 10. Yılında, bu etkinlikler bir kez daha anılıyor.

Kardeş Türküler, Bulutsuzluk Özlemi, İlkay Akkaya, Marsis, Bayar Şahin, Pilli Bebek ve Burcu Yeşilbaş dayanışma göstererek sahne alacak.

Halkevleri, ülkenin dört bir yanında iktidarın neo-liberal politikaları sonucunda talan edilen ormanlara, derelere, tarım alanlarına, kentlere ve tüm canlıların yaşam alanlarına yapılan saldırıya karşı ‘Kamusal alanlar ve doğa halkın ve tüm canlıların ortak değeridir, sermayeye peşkeş çekilemez’ ilkesini savunan herkesi 'Yaşamı ve Doğayı Savunmak için Yeryüzüne Şarkılar söylüyoruz' etkinliğinde buluşmaya çağırıyor.

Halkevleri, etkinliğin gücünü, vadisinde yapılmak istenen HES’lere direnen köylülerin direnişlerinden, nükleer enerji santrallerine karşı 10 yılı aşan süredir bitmez tükenmez enerjileriyle doğayı korumak için mücadele verenlerin azminden, kentlerini talancılara koruyan mahallelerin sokak sokak ördükleri mücadeleden ve 10 yıl önce notaların sonsuzluğuna uğurladığımız şair ceketli çocuğun, Kazım Koyuncu’nun mücadelesinden, değerlerinden aldığını belirtiyor.”

Etkinliğe gidecekler için İstanbul’un farklı noktalarından servisler de kaldırılacak. Etkinlik programına, bilet temin noktalarına ve servis kalkış noktalarına halkevleri.org.tr adresinden ulaşılabilir.