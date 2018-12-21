Şair Ahmet Telli'ye ölüm tehdidi: Salonu boşaltın, kapıdakileri tutamıyoruz

Hacettepe Kitap Topluluğu’nun davetiyle bugün Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde, ‘Cumhuriyet Döneminde Edebiyat’ konulu söyleşinin konuğu olan şair Ahmet Telli, bir grup öğrenci tarafından tehdit edildi.

Gazete Duvar’dan Serkan Alan’ın haberine göre, bölüm sekreteri söyleşinin yapıldığı alana girerek “Salonu boşaltın, tutamıyoruz kapıdakileri” dedi.

Bunun üzerine saldırgan grup ile söyleşideki öğrenciler arasında tartışma yaşanmaması için Telli tek başına salondan ayrıldı.

‘Etkinliği düzenleyen öğrencilere bir şey olmaması için’ söyleşinin ardından tek başına okuldan çıkmak istediğini söyleyen Telli, bu sırada kalabalık bir grup tarafından yolunun kesildiğini belirterek yaşananları şöyle anlattı:

“Çok naif ve keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik. Çok memnun olduklarını söyledi öğrenciler. Söyleşi devam ederken bölüm sekreteri içeriye girdi. ‘Salonu boşaltın tutamıyoruz kapıdakileri’ dedi. Sonrasında etkinliği düzenleyen gençleri tehlikeye atmamak için tek başıma salondan çıktım. Kapıda bekleyen 30-35 kişilik güruhun arasından geçtim. Arkamdan slogan atmaya, tehdit etmeye başladılar. ‘Hacettepe sana mezar olacak’ diyerek bağırdılar. Taksiye gidene kadar sloganları devam etti.”