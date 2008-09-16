Saimbeyli kadınlar artık meslek sahibi

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde kaymakamlık tarafından başlatılan ve Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından desteklenen "Yardıma Muhtaç Kadınlarımıza Beceri Kazandırma ve Gelir Sağlama Projesi" kapsamında köylü kadınlar meslek sahibi olurken, dokunan yöresel kilimler ise ilgi görüyor.



İlçe merkezi ve köylerde oluşturulan tezgahlarda "başaklı", "sürekli"gibi yöresel motiflerin işlendiği kilimlerle taleplere yetişmeye çalışan köylükadınlar, dokudukları kilimlerle önemli gelir elde ediyorlar. Kaymakam Musa Sarı, yaptığı açıklamada, dağlık araziyapısına sahip ilçeye bağlı köylerde, halkın genellikle tarım ve hayvancılıklauğraştığını, gelirlerinin ise düşük olduğunu söyledi.Özellikle köylü kadınların üretime katılması konusunda uzun sürençalışmalar yaptıklarını anlatan Sarı, bu kapsamda bir kaç ay önce Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından desteklenen "Yardıma Muhtaç Kadınlarımıza Beceri Kazandırma ve Gelir Sağlama Projesi"ni hayata geçirdiklerini kaydetti.





29 BİN YTL ÖDENEK GELDİ





Sarı, proje kapsamında ilçeye 29 bin YTL ödenek geldiğini belirterek,"Bu ödenekle kilim dokuma tezgahları, kilim dokuma ipi, halı yıkama makinesi,toz dolabı, sıkma makinesi ve paketleme çantası aldık" dedi.İlçe Halk Eğitim Merkezi'ndeki atölyenin yanı sıra 40 civarındaki tezgahın da tespit edilen köylere götürüldüğünü belirten Sarı, şöyle konuştu:"Öncelikli olarak, yardıma muhtaç kadınlar arasından seçilenkursiyerlere öğretmenler tarafından eğitim veriliyor. Her türlü dokumaihtiyaçları karşılanan kadınlar meslek sahibi olurken, satılan kilimlerden isepay alarak önemli maddi girdi elde ediyor. Projenin üzerinden bir kaç ay gibikısa süre geçmesine rağmen bugüne kadar 200'e yakın kadın meslek sahibi oldu. Bukadınlar kurs sırasında elde ettikleri gelirlerden ise kendilerine tezgah alarakmesleklerini sürdürmeye devam ediyor. Kadınlarımızın dokuduğu kilimler daha tezgahta iken tüccarlar tarafından satın alınıyor."Dokunan kilimlerde yöresel motiflere ağırlık verildiğini anlatan Sarı, kilimlerin ise özellikle turistik bölgelerden yoğun talep görerek adeta marka haline geldiğini söyledi.





KURTALAN KAYMAKAMLIĞINDAN BOYA DESTEĞİ





Sarı, kurslara gösterilen yoğun ilgi nedeniyle tezgah sayısını artırmaçalışmalarının sürdüğünü belirtirken, kilimler için kök boyayı Siirt'in Kurtalan Kaymakamlığı'ndan temin ettiklerini söyledi.Kilimler için üzerinde ilçenin tanıtıcı fotoğrafı bulunan özel paketleryaptıklarını ifade eden Sarı, "İmalattan halka yöntemiyle vatandaşlarımızpiyasadan çok daha ucuza kilim alabilirken, halk eğitim merkezi bünyesinde ücretkarşılığında kilim ve halılarını da yıkatabiliyorlar" dedi.Sarı, kilimlerin motifine ve boyutuna göre 100 ile 225 YTL arasındadeğiştiğini de bildirdi.



