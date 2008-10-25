Sahte yüzbaşı tutuklandı

Bursa'da oturduğu mahallede kendini Jitem'ci yüzbaşı olarak tanıtıp güven sağladığı öne sürülen sahteci 40 yaşındaki Yüksel Dilsiz, 17- 18 yaşlarındaki 3 erkek çocuğa cinsel tacizde bulunduğu ve bunu kamerayla görüntülediği gerekçesiyle gözaltına alındı. Evinde Ergenekon soruşturmasıyla ilgili çeşitli doküman da bulunan Dilsiz, `cinsel istismar' ve `yasa dışı örgüt üyeliği'nden tutuklandı.



Bir ihbarı değerlendiren polis, Merkez Yıldırım İlçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde oturan ve bekar olan Yüksel Dilsiz'i takibe aldı. Çevresindekilere Jitem görevlisi yüzbaşı olduğunu söylediği belirlenen Dilsiz'in, "Sizin her işinizi yaparım, bana güvenin" diyerek cep telefonlarına kontör de aldığı gençleri, evine götürüp burada cinsel tacizde bulunduğu ortaya çıktı. Savcılık izniyle telefonları dinlemeye alınan Dilsiz, son olarak 14 yaşındaki bir erkek çocuğunu kandırmak üzereyken yakalandı. Dilsiz'in cep telefonundan çocuğa "3 milyar lira vereyim, benimle birlikte ol" mesajı gönderdiği anlaşıldı.



Dilsiz'in lüks eşyalarla döşeli evinde yapılan aramada, çocuklara cinsel istismarda bulunurken çektiği görüntüler ve fotoğraflarla, Ergenekon soruşturmasıyla ilgili bazı belge ve dokümanlar bulundu. Ayrıca 2 dizüstü bilgisayar, ses kaydedici, çok sayıda porno içerikli CD ve DVD, 3 cep telefonu ve bir kurusıkı tabanca ele geçirildi. Bilgisayarları incelemeye alınan Yüksel Dilsiz sorgulamasında susma hakkını kullandı.



`Küçük yaşta çocuklara cinsel istismarda bulunmak' ve Ergenekon soruşturması kapsamında `Yasa dışı örgüt üyesi olmak' suçlarından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Bursa E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu.

