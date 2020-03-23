Sahte Koronavirüs hapı reklamı yapan ünlü isimlere soruşturma

Dünyayı etkisi altına alan, hayatı etkileyen ve 14 bin 675 kişinin ölümüne neden olan yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) karşı koruma sağladığı iddiasıyla satılan takviye ürünün bakanlık listesinde olmadığı ortaya çıkmasının ardından bu ürünün reklamını yapan ünlü isimlere de soruşturma açıldı.

Aralarında Şeyma Subaşı, Seda Sayan, Seray Sever, Seren Serengil, Ebru Akel, Perihan Savaş, Ebru Akel gibi isimlerin bulunduğu ünlüler, Instagram hesaplarından bir gıda takviyesinin reklamını yapmışlardı.

Söz konusu gıda takviyesinin ''Korona da dahil tüm grip türlerine karşı koruduğu'' şeklinde tanıtılması üzerine, yapılan araştırmalar sonucunda gıda takviyesinin virüslere karşı koruduğu bir yana, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan alınan herhangi bir onayı ya da kaydı bile bulunmadığı öne sürüldü.

Eczacılar Odası: Ciddi boyutta sahtekârlık

Vitaminin reklamını yapan ünlü isimlerden Seda Sayan, "Eczane satışı onaylı bir ilacın tabii reklamını yaparım" derken İstanbul Eczane Odası Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu ise "Asla eczanelerimizde böyle bir ürünümüz yoktur. Çok ciddi boyutta sahtekârlık" yanıtını vermişti.

Tarım ve Orman Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ruhsatsız ürün ve tanıtımını yapan ünlü isimlere karşı harekete geçip soruşturma başlattı.