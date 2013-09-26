Sahte iOS 7 reklamı yüzünden pek çok iPhone bozuldu

iOS 7 güncellemesi ile ilgili internette dolaşan bir reklam, ortalığı karıştırdı.

iOS 7 işletim sisteminin, yüklendiği iPhoneları, acil bir durumda güç kaynağını kesme ve içerisindeki elektronik parçaların kapatma özelliği getirerek, 'su geçirmez' yaptığının söylendiği reklama inanıp yeni özelliği test etmek isteyenler, iPhonlerını bozdu.

Telefonu bozulanlar, Twitter üzerinden, reklamı yayanlara ateş püskürdü.

Geçen hafta kullanıma sunulan iOS 7 Apple’ın bugüne kadar yaptığı en büyük değişiklik olmasına rağmen su geçirmezlik özelliği kesinlikle bulunmuyor.