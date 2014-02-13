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Sağlık

Sahte ilaca aseton bile katmışlar

İstanbul polisinin, geçen aralık ayında 9 ilde düzenlediği sahte ilaç operasyonuna ilişkin soruşturmada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı iddianameyi tamamladı

13 Şubat 2014 10:18

Sahte ilaç operasyonuna ilişki hazırlanan İddianamede, bazı ilaçların içinde sağlıklı bir insanın bile içmemesi gereken 'aseton' bulunduğu, ilaçların önemli bir kısmının yurt dışında üretildiği, kutularının değiştirilerek el altından satıldığı iddiaları yer aldı. 30 önemli ilacın sahtesinin üretildiği ve el altından vatandaşa satıldığı ihbarı üzerine İstanbul polisi, İstanbul'un yanı sıra Ankara, Adana, Antalya, Batman, Diyarbakır, Iğdır, Kocaeli, Şanlıurfa'da 121 adrese operasyon düzenledi.

Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre, operasyonda, içinde kanser tedavisinde kullanılanların da bulunduğu 7 bin 174 adet ilaç, 8 bin 540 adet kartonet, 5 bin 261 adet etiket, 3 bin 426 adet prospektüs, 2 bin 304 adet boş ilaç kutusu ve bir adet silah olmak üzere toplam 26 bin 727 adet materyal ele geçirildi. Operasyon kapsamında 54'ü İstanbul'da, 6'sı diğer illerde olmak üzere 60 kişi gözaltına alındı Aralarında Suriye vatandaşlarının da olduğu 7 kişi tutuklanırken 10 kişinin firarda olduğu öğrenildi.

İddianamede bazı ilaçların etken maddesinin doğru ancak kutularının sahte olduğu, süresinin geçtiği, bu nedenle kutularda düzenleme yapıldığı belirtildi.

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