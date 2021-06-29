Sahte içki öldürüyor: Tat ve kokudan ayırt etmek mümkün değil, 15 mililitresi bile komaya sokabilir

Sahte içki yapımında kullanılan metil alkolün görme bulanıklığından ölüme kadar hayatı tehdit eden sonuçlara yol açtığını belirten Prof. Dr. Ahmet Aydın, "O maddenin etil ya da metil alkol olduğunu koku ve tat ile anlama şansınız yok. 1 çay bardağının dibindeki 15 mililitrelik bir metil alkol bile insanı komaya sokmaya yeterli" dedi.

İzmir'in Bornova ilçesinde içki içtikten sonra fenalaşan konservatuvar öğrencisi Berna Özcan (25), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Özcan'ın sahte içkiden zehirlenmiş olma ihtimaline karşı inceleme başlatıldı. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde de sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi. Yaşanan bu gelişmeleri değerlendiren Yeditepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Eczacılık Fakültesi Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Aydın, önemli uyarılarda bulundu.

"İnsanlara düşen görev bu tuzağa düşmemek"

1999 yılından bu yana sahte içki nedeniyle yaşanan ölümlere tanıklık ettiğini ifade eden Prof. Dr. Ahmet Aydın, "O yıl, 2002'de, 2005'te, geçtiğimiz yıl ekim ve kasım ayında yüzlerce sahte içkiden ölüm vakaları gerçekleşti. Dolayısıyla sahte içki tüketimi alınacak bir risk değil. Sahte içki nedeniyle meydana gelen zehirlenmelerde insanlar ölümle burun buruna. Bu riski almalarını asla tavsiye etmiyorum. Yasa dışı yollarla para elde etmek için uğraşan insanlar her zaman olacak. İnsanlara düşen görev ise bu tuzağa düşmemek" diye konuştu

"Öldürmese bile kalıcı körlüğe yol açabilir"

Buradaki sahteliğin alkol maddesinin türünden kaynaklandığını anlatan Prof. Dr. Aydın, "Normalde alkollü içkilerin içerisinde bulunan etil alkoldür, yani tehlikeli sonuçlara yol açmayan alkol türü. Ancak sahte içkide kullanılan metil alkol kesin ölüme neden olur. Metil alkol adeta bir zehirdir. Metil alkol ile yapılmış bir içki zehirle yapılmış bir içkidir. Kişiye göre değişmez, kime rastlarsa mutlaka sonuçları çok tehlikelidir. En son nokta ölümdür. Ama ölüme gelene kadar metil alkol yani sahte içki körlüğe yol açar. Ölümcül dozda alınmamış olsa bile görme bulanıklığı, görme kusurları, kalıcı körlüğe kadar giden sonuçlara yol açar" değerlendirmesinde bulundu.

"Uzmanlar laboratuvarda ayırt edebilir"

Evde içki yapanların sayısında gün geçtikçe bir artış yaşandığını belirten Aydın, "Çevremizde evde içki yapıldığını duyuyoruz. Kişi bu içkinin formülünü biliyor olabilir. Ancak içki yapımında kullanılan alkol sakınca yaratabilir. İçki yapımında kullanılacak etil alkol piyasada bulunamadığında metil alkol de almış olabilirsiniz. O maddenin etil ya da metil alkol olduğunu koku ve tat ile anlama şansınız yok. Ancak uzmanlar laboratuvar ortamında bunu ayırt edebilir. Vatandaşın bunu evinde ayırt etme imkânı yok" ifadelerini kullandı.

"15 mililitresi bile komaya sokabilir"

Geçtiğimiz kasım ayında sahte içkilerin bandrolü bile taklit edilmişti diyen Prof. Dr. Ahmet Aydın şunları söyledi:

"Bandrol ilk bakılacak nokta olmalı. Kişi bu sahte içkiyi tüketmeye başladığı andan itibaren eğer kendisini kötü hissetmeye başladıysa yani sarhoşluk hissinden ziyade görme bulanıklığı yaşıyorsa hemen hiç beklemeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalı. Erken müdahale edilirse göz hasarı ya da ölümcül sonuçların önüne geçilir. 1 çay bardağının dibindeki çok küçük miktar, aşağı yukarı 15 mililitrelik bir metil alkol bile komaya sokmaya, insanı öldürmeye yeterlidir. İzmir'deki ölümün evde yapılan içkiden kaynaklandığı tahmin ediliyor ancak Tekirdağ'daki ölüme neden olan sahte içkiler şu an başka yerlere dağılmış olabilir. Alkolün kaç kişiye yayıldığı bilinmiyor. Vakalar kasım ayındaki gibi daha da çoğalabilir." (DHA)





