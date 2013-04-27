Sahte 'güzellik uzmanından' süzgeçli estetik

Gittiği güzellik merkezinde yaptırdığı ‘liposuction’ sonucu yüzünde kalıcı hasar meydana gelen Kıymet Kaya, Kendisini estetik doktoru olarak tanıtan Banu Altıntaş'a dava açtı.

Mağdur olan Kıymet Kaya, 'Estetik doktoru olduğunu söyleyerek beni kandırdı. Yüzüme enjekte etmek için karnımdan aldığı yağları makarna süzgecinde yıkayıp, çay kaşığıyla enjektöre doldurmuş. Çalışanlarından öğrendim. Onlar da savcılığa bunu anlattı. Bu kadın yüzümü insanlıktan çıkardı' dedi.

Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre, Kaya, başvurusunda, Bakırköy’de ‘Güzellik Fabrikası’ isimli merkezin sahibi Banu Altıntaş’ın (36) kendisini estetik cerrahı olarak tanıtarak cerrahi operasyonlar yaptığını öne sürüp, şu iddialarda bulundu:

'Yüzümdeki güneş lekelerinden kurtulmak için Banu Altıntaş’a gittim. Bana PRP denilen damardan alınan kanı ayrıştırarak cilde enjekte etme yöntemini uyguladı. Daha sonra beni ikna ederek yüzüme cerrahi müdahele yaptı. Yüzüm zayıf olduğu için karnımdan yağ alıp yanaklarıma enjekte edecekti. Kırışıklıkları kapatacaktı. 5 Şubat 2012 günü liposuction yöntemiyle karnımdan aldığı yağı cildime enjekte etti. Bu işlemden sonra yüzüm korkunç bir hal aldı. Yaralar büyüdü, morardı. Sokağa çıkamaz oldum, ailemle çocuklarımla aram açıldı.'

Kaya’nın şikayeti üzerine Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı. Soruşturmada, işyerine astığı diplomaların sahte olduğu, tıp mezunu olmadığı ortaya çıkan Banu Altıntaş hakkında dolandırıcılık suçundan 5 yıla kadar, taksirle yaralama suçundan da 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.