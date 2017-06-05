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Eğitim

Sahte diplomalı ‘öğretmenler’ görevden alındı

İki kişi hakkında soruşturma başlatıldı

05 Haziran 2017 23:34

Mersin’in Tarsus İlçesi'nde sahte diplomalarla öğretmenlik yaptığı iddia edilen 2 öğretmenin görevine son verildi. İki öğretmen hakkında sahte diplomalarla öğretmenlik yaptıkları gerekçesiyle soruşturma başlatıldığı bildirildi.  

Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) ve Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı'nın birlikte yürüttüğü incelemede, 17 Eylül 2015 tarihinde öğretmenlik yapmaya başlayan G.Ş.B. ile 22 Eylül 2015 tarihinde öğretmenliğe başlayan S.G.'nin diplomalarının sahte olduğu tespit edildi.

Sahte diplomalarla Hasan Ali Yücel Ortaokulu'nda müzik öğretmeni olarak ders veren G.Ş.B. ve Yenice Özel Eğitim Uygulama Merkezi'nde özel eğitim öğretmenliği yapan S.G.'nin görevine son verildi.

İki öğretmen hakkında sahte diplomalarla öğretmenlik yaptıkları gerekçesiyle soruşturma başlatıldığı bildirildi.  

 

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