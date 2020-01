'Sahte delile dayandırıldığı' iddia edilen 28 Şubat davasında Çiller'in eski danışmanı ifade verdi

28 Şubat dönemine ilişkin, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini cebren devirmeye, düşürmeye iştirak" suçundan 103 sanığın yargılandığı davanın 82'nci duruşması bugün başladı. Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 82'nci duruşmaya tutuksuz sanıklar, dönemin Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı, dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir, Batı Çalışma Grubu'nun başkanlığını yaptığı iddia edilen Orgeneral Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu tutuksuz sanıklar, müştekiler ve tarafların avukatları katıldı. CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek'in de izleyici olarak katıldığı duruşmada, eski Başbakan Tansu Çiller'in danışmanı AKP İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık'ın 'tanık' sıfatıyla ifadesi alındı. Duruşma 3 gün boyunca devam edecek.

Tehdit "askeri kanattan"

Türkiye Cumhuriyeti'nin 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in bile fiili darbe olmasından endişelendiğini söyleyen Kocabıyık, "O da bir an önce hükümetin istifa etmesi ve gitmesi yönünde çaba harcadı. Eminim bunun nedeni, korkusuydu. Çünkü geçmişte bunlara muhatap olmuştu. An geldi, başbakan değişikliği durumuna geldik. Demokratik usullere göre başbakanlığın Tansu Hanım'a verilmesi gerekiyordu. Parlamento aritmetiği de onu gerektiriyordu. Ama Cumhurbaşkanı o görevlendirmeyi yapamadı, hükümetin üzerindeki tehdit ve baskıdan dolayı" diye konuştu.

"O dönemde Tansu Çiller'in bir çok kez kendisi, eşi ve çocuklarıyla ilgili tehdit aldığını, ancak korkmadığını anlattığını" bildiren Kocabıyık, kendisine de o dönemde gelen tehditler olduğunu söyledi.

Kocabıyık, dönemin İçişleri Bakanı Meral Akşener'in bir gün heyecanlı şekilde yanına gelerek, "Size koruma vereceğim. Çok açık tehdit altındasınız. Size yönelik suikast olacak" dediğini anlattı. Ardından kendisine koruma tahsis edildiğini aktaran Kocabıyık, "tehdidi kimin yaptığı" sorusuna, "Askeri kanattan" karşılığını verdi.

5 No'lu CD

Duruşmada eski Başbakan Mesut Yılmaz ve eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu'nun da "tanık" sıfatıyla duruşmaya çağrıldı.

Davanın delilleri arasında bulunan 5 numaralı CD ile ilgili hazırlanan bilirkişi raporu, geçen hafta mahkemeye ulaşmıştı. Raporda, "CD5'in adli bilişim tekniği açısından CMK 134'e uygun elde edilmemiş olduğu, genel bütünlüğünün şüpheli, içindeki iki dokümanın bütünlüklerinin bozulduğunun ise sabit olduğu, bu nedenlerle de adli bilişim açısından güvenilir olmadığından delil niteliğinin bulunmadığı değerlendirilmektedir" ifadelerine yer verilmişti.

Duruşmada, emekli Orgeneral Kıvrıkoğlu, eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Salim Dervişoğlu ile eski Jandarma Genel Komutanı emekli Orgeneral Fikret Özden Boztepe'nin de "tanık" olarak dinlenmesine karar verilmişti. Davetiyelerin, Kıvrıkoğlu ve Dervişoğlu'na ulaştığı kaydedildi.

Dervişoğlu'nun avukatı, müvekkili yurt dışında olduğu için beyanda bulunmayacağını bildirdi.

"Kendi isteğimizle istifa etmiştik "

Mahkeme, geçen duruşmada alınan karar doğrultusunda, 54. Hükümet döneminde milletvekili olan ve DYP'den istifa eden Cavit Çağlar, Rifat Serdaroğlu, Hasan Denizkurdu, Işılay Saygın, İbrahim Turhan Arınç, Emre Gönensay, Şekibe Gencay Gürün, Cefi Kamhi, Hasan Tekin Enerem, Mehmet Bahattin Yücel, Ali Günaydın, Hikmet Aydın, Edip Safter Gaydalı, Muzaffer Arıkan, Kubilay Uygun, İsmet Sezgin, Köksal Toptan, Hatice Ayseli Göksoy, Mehmet Korkmaz, Şamil Ayrım, İlhan Aküzüm, İsmail Köse, Erkan Kemaloğlu, Ali Uyar ve Nuri Yabuz'a, "istifalarında doğrudan veya dolaylı herhangi bir baskı, tehdit, cebir ve zorlamaya maruz kalıp kalmadıklarını" sordu.

Bu isimlerden Çağlar, Gürün ve Gönensoy, talimatla alınan ifadelerinde herhangi bir baskı ve tehdide maruz kalmadan kendi istekleriyle istifa ettiklerini kaydetti.

Sezgin, Arıkan, Göksoy ve Uyar'a ise davetiyeleri ulaştırılamadı.

Mahkemenin daha önce talep ettiği, Ergenekon ve Balyoz davalarının gerekçeli kararları da dosyaya konuldu.

Özel yetkili mahkemelerin kaldırılmasının ardından 14 Nisan 2014'te Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesine devredilen davaya şimdiye kadar bin 62 kişi müdahil olmak istedi. Mahkeme, bunlardan 355'inin talebini kabul etti.