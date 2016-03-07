Yeni Şafak yazarı: Bu ablalar 28 Şubat'ta, Gazzeli Müslümanlara destek eylemlerinde neredeydi?

Yeni Şafak gazetesi yazarı Hikmet Genç, devletin kayyum atamasıyla el koyduğu Zaman gazetesinin Yenibosna'daki binası önünde toplanan, polisin biber gazı ve tazyikli su ile müdahale ettiği kadın okurlara tepki gösterdi. "Seçimlerde kapı kapı dolaşıp duruma göre CHP, MHP ve HDP için oy isteyen ablalar yine sahadaydılar. Vakti zamanında TMSF Bank Asya'ya el koyduğunda ablalar banka kapısında toplu halde Cevşen okudular. Hain TMSF'ye karşı okuyup üflediler bankayı!" diyen Genç, "Pensilvanya'nın emri böyle; ateşler salması için, birlikleri bozulsun deyu Cevşen okumaya devam edecekler. İyi de, 28 Şubat'ta bu ablalar n'apıyorlardı acaba? Başörtüsü (yani fürûat!) için neden Cevşen okumadılar bu başörtülü ablalar? Gazzeli Müslümanlara destek eylemlerinde neredeydi bu ablalar?" ifadelerini kullandı.

Koza İpek Medya Grubu'na kayyum atandığı zaman yapılan protestoları hatırlatan Genç, "Bugün TV önünde okumuşlardı Cevşen'i… Şu Ariel Şaron geberdiğinde haberi “Ariel Şaron vefat etti' şeklinde veren kanaldan söz ediyoruz… Bu kanalda program yapan Pelin Batu da çok sert tepki göstermişti… (Cevşen bilmediği için okuyamadı, ya da dekoltesi müsait değildi!...)" diye yazdı.

Hikmet Genç'in "Kayyumlara karşı ablalar!" başlığıyla yayımlanan (7 Mart 2016) yazısı şöyle:

"Ablalar sahalara geri döndü...

Seçimlerde kapı kapı dolaşıp duruma göre CHP, MHP ve HDP için oy isteyen ablalar yine sahadaydılar…

Vakti zamanında TMSF Bank Asya'ya el koyduğunda ablalar banka kapısında toplu halde Cevşen okudular… Hain TMSF'ye karşı okuyup üflediler bankayı!…



Koza İpek Medya Grubu'na kayyum atandığında ablalar Cevşen'li mücadele için binaya koşmuşlardı… Bugün TV önünde okumuşlardı Cevşen'i… Şu Ariel Şaron geberdiğinde haberi “Ariel Şaron vefat etti' şeklinde veren kanaldan söz ediyoruz… Bu kanalda program yapan Pelin Batu da çok sert tepki göstermişti… (Cevşen bilmediği için okuyamadı, ya da dekoltesi müsait değildi!...)



Zaman'a kayyum atanınca yine ablalar sahaya sürüldü…

Topladıkları himmet paralarıyla.., okula, yurda, dersaneye kayıt yaptırmak için gazete aboneliği şartıyla, kısacası şantajla tiraj yapan Zaman...



Milli iradeye karşı yapılan operasyonun merkezi Zaman...

Velhasıl ablalar yine Cevşen okudular... Sadece okumadılar, bol aksiyonlu bir direniş gerçekleştirdiler...



Pensilvanya'nın emri böyle...

Ateşler salması için..,

Birlikleri bozulsun deyu Cevşen okumaya devam edecekler...

İyi de, 28 Şubat'ta bu ablalar n'apıyorlardı acaba?...

Başörtüsü (yani fürûat!) için neden Cevşen okumadılar bu başörtülü ablalar?



Mısır'daki zulme karşı..,



Rabia direnişinde..,



Gazzeli Müslümanlara destek eylemlerinde neredeydi bu ablalar?...

*

Bu arada Pensilvanya Baş İmamı devlete, hükümete mesaj göndermiş;



“Korkudan tir tir titriyorlar!...” demiş…

He ya, Zaman da elden gidince ateşler saldı, yuvalar yıkıldı, birlikler bozuldu, falan filan oldu... Herkes tir tir titriyor!...



Halbuki Pensilvanya ekibinin bir kısmı yurtdışında rahat!... Bir kısmı içeride dinleniyor...



Ama ablalar ayakta!... Cevşen okuyarak direnmeye hazır bekliyorlar!...



Peki, Cevşen okuyarak eylem yapacak yer kalmayınca n'apacaksınız acaba?!...

Düşünün ve titreyin ablalar!..."