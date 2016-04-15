28 Şubat sanığı Çevik Bir: Yanlış yapmadık; bu zulüm bitsin artık

101’i asker, bir de eski YÖK Başkanı’yla birlikte kamuoyunda 28 Şubat davası olarak bilinen davada yargılanan eski Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir, davanın sonuçlanması gerektiğini ve zulmün bitmesi gerektiğini söyleyerek “Yanlış yapmadık, ülkemize hizmetten başka bir şeyimiz yok” dedi.

Sözcü gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk’e konuşan dönemin Genelkurmay 2. Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir, davanın daha fazla uzamasını gerektirecek bir durumun da olmadığını belirtti.

Daha önce mahkemenin tayin ettiği bilirkişinin dört günde tamamladığı 5 no’lu CD’nin sahteliğini dava döneminde hep gündeme getirdiklerini ancak bunun kopyasının kendilerine verilmediğini hatırlatan Çevik Bir, şunları söyledi:

“Bu CD’nin kopyasını adli bilişim uzmanına incelettik, bunun sahte olduğu, delil olarak kullanılamayacağına ilişkin kapsamlı bir rapor yazdı. Ancak mahkeme bunu dikkate almadı. 5. Ağır Ceza Mahkemesi 7 Eylül 2015 tarihinde ODTÜ üyelerinden oluşan bilirkişi heyeti oluşturdu. Bu rapor mahkemeye gönderildi. Raporun sonuç bölümünde de davaya esas olan 5 no’lu CD’nin adli bilişim açısından güvenilir olmadığını, bu haliyle CD’nin delil niteliği olmadığını belirtti. Bu başından beri bizim de gündeme getirdiğimiz bir konuydu”

”En uzun yatan benim”

Çevik Bir, davanın daha fazla uzamasının kendilerini yaraladığını, bu arada dört arkadaşının hayatını kaybettiğini kaydeden Çevik Bir, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Cezaevinde en uzun süre yatan beş kişiden birisiyim. Tam 20.5 ayım cezaevinde geçti. Biz ilk günden beri CD’nin düzmece olduğunu belirtiyorduk. Devlete hizmet etmenin bazen ağır bedelleri de oluyor. Yanlış yapmadık, ülkemize hizmetten başka bir şeyimiz yok. Askerlere dönük birçok operasyonda olduğu gibi, bu dava da bize göre çökmüş oldu. Salı günü yapılacak duruşma bizler için son derece önemli”