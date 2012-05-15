Sahte CV yüzünden istifa eden Yahoo CEO’su kanser

Özgeçmişinde yer alan eğitim bilgilerinden sahtekârlık yaptığı şüphesiyle inceleme altına alındıktan sonra istifa eden eski Yahoo CEO’su Scott Thompson, yönetim kuruluna tiroid kanser olduğunu açıkladı.

Yahoo’nun en büyük hissedarlarından Third Point şirketi, yönetime üye sokmak için girişimleri kapsamında, Thompson’ın diploma bilgilerindeki sahtekarlığı ortaya çıkarmış, Yahoo da konuyu incelemeye başlamıştı.

Thompson’ın bugüne kadar görev aldığı şirketlerin internet sitelerindeki özgeçmişinde, hem muhasebe hem de bilgisayar alanında diplomalı olduğunu belirtilmişti. Third Point ise Thompson’ın sadece muhasebe diploması olduğunu ortaya çıkarmıştı.



Yeni CEO Ross Levinsohn



Wall Street Journal gazetesinin haberine göre istifa baskısı altındaki Thompson diploma skandalını araştıran kurul incelemelerini sürdürürken kanser olduğunu öğrendi. Thompson’ın istifa kararında hastalığı öğrenmesinin etkili olduğunu belirtti. Third Point CEO’su Daniel Loeb, alınan kararla büyük bir zafer kazandı. Yahoo, Loeb ve iki Third Point yöneticisinin yönetim kuruluna dahil olacaklarını belirtti. Thompson’ın yerine geçici olarak Ross Levinsohn CEO oldu.