"Sahte cumhurbaşkanı" Muharrem İnce'yle de görüşmüş!

Kendisini Çin'in işgali altındaki Doğu Türkistan'ın cumhurbaşkanı olarak tanıtan Abduvali Buğrahan Osman'ın Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yle de görüştüğü ortaya çıktı. Memleket Partisi'nin Korkuteli İlçe Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin yapılan paylaşım kaldırılırken, Osman'ın AKP, İyi Parti ve DEVA Partili yetkililer ile Mamak Kaymakamı'ya da görüşme yaptığı öğrenildi.

T24'ün gündeme getirdiği 'sahte cumhurbaşkanı'nın, Türkiye'de çok sayıda partinin temsilcisiyle görüştüğü ortaya çıktı. Memleket Partisi'ni genel başkan düzeyinde ziyaret eden Abduvali Buğrahan Osman'ın, AKP ve İyi Partili yetkililerle görüştüğü de öğrenildi.

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Memleket Partisi'nin Korkuteli İlçe Başkanlığı'ndan paylaşılan videoda Osman'ın İnce'ye teşekkür ettiği görülürken, video yarıda kesiliyor. Paylaşımın fark edilmesinin ardından ilçe başkanlığı, Twitter hesabından videoyu kaldırdı.

Diğer partilerle ve kaymakamla da görüşmüş!

Sosyal medyada Osman'ın diğer partilere ve Mamak Kaymakamı'na ziyarette bulunduğu da ortaya çıktı. Paylaşımların bir kısmı silinirken, AKP, İyi Parti ve DEVA Partisi'nden yapılan paylaşımlar şöyle:



AKP ziyareti olarak servis edilen fotoğraf





İyi Parti ziyareti



