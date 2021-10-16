Ankara’da "sahte cumhurbaşkanı" skandalı

Gölbaşı Belediyesi’nin Ankara’nın başkent oluşunun 98’inci yılı dolayısıyla düzenlediği kutlama programında sahte cumhurbaşkanı skandalı yaşandı. Kendisini Çin’in işgali altındaki Doğu Türkistan’ın cumhurbaşkanı olarak tanıtan ve sahneye davet edilen Abduvali Buğrahan Osman, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’le poz verdi ve konuşma yaptı. Skandalın ortaya çıkmasının ardından belediye, Haluk Levent’in de konser verdiği programın kaydını internet sitesi ve YouTube’dan kaldırdı.

Ankara’da Gölbaşı Belediyesi, Ankara’nın başkent oluşunun 98’inci yıldönümü dolayısıyla 14 Ekim akşamı kutlama programı düzenledi. Haluk Levent’in de konser verdiği programda sahte cumhurbaşkanı skandalı yaşandığı ortaya çıktı. Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’in sahnede olduğu sırada, programın sunucusu “Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’le birlikte Doğu Türkistan Cumhurbaşkanı Abduvali Buğrahan Osman” anonsu yaptı. Doğu Türkistan bayrağını tutarak Başkan Şimşek’le birlikte poz veren Osman bir de konuşma yaptı.

Skandal ortaya çıkınca kayıtlar silindi

Programın ardından Osman’ın Doğu Türkistan Cumhurbaşkanı olmadığı anlaşılınca belediyenin basın bülteninde Osman’la ilgili bir bilgiye yer verilmedi. MHP Genel Merkezi’nin de yaşanan skandala tepki gösterdiği ve bunun üzerine de program kaydının belediyenin internet sitesi ve YouTube’dan kaldırıldığı öğrenildi.

Belediye: Kendisini sunucuya cumhurbaşkanı diye tanıtmış

Belediye yetkilileri ise T24’ün soruları üzerine, “Osman, kendisini sunucuya Doğu Türkistan Cumhurbaşkanı olarak tanıtmış. Resmi olarak böyle bir davet söz konusu değil. Söz konusu kişi, etkinliğimize davet edilmemiş ve de konuşma listesinde yer almamaktadır. Kendisinin danışmanı, kalabalık olan etkinlikte sunumu yapan spiker arkadaşımıza 'Türki Cumhuriyet Cumhurbaşkanı beyefendi. Kürsüye konuşmak için çağırır mısınız?' demiş ve korsan şekilde sözde Cumhurbaşkanını sahneye davet ettirmiştir. Biz konuşma esnasında tepki gösterdik ancak sahneye de çıkmış bulundu. Olay tamamen organizasyondaki bir kaçak ve de sunucu arkadaşımızın o anlık dalgınlığı dan kaynaklanmıştır” açıklamasını yaptı.

Öte yandan T24’ün görüştüğü Türkiye’de yaşayan Doğu Türkistanlı kanaat önderleri de yaşanan skandaldan duydukları rahatsızlığı iletti.

Restoranda sözde seçim iddiası

Kanaat önderleri, “Kendisi İstanbul Küçükçekmece’de bir restoranda 30-40 kişiyi toplayarak sözde bir seçim yaptı ve kendisini cumhurbaşkanı ilan etti. Çevresindekilere Türkiye vatandaşlığı sözü veriyor. Doğu Türkistan şu anda Çin’in işgali altında. Nasıl oluyor da bağımsız olmayan bir ülkenin cumhurbaşkanı oluyor? Kendisiyle defalarca görüştük. Ancak, bu şekilde kendisini cumhurbaşkanı olarak tanıtmaya devam ediyor. Türk yetkililerin bu kişiye itibar etmemesini istiyoruz.” diye konuştu.

İçişleri’nden “Böyle bir kayıt yok” yanıtı

Öte yandan İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, 16 Ağustos 2021 tarihinde Osman’la ilgili yapılan bir başvuruya “Kayıtlarımızda yapılan incelemede ilgide kayıtlı başvurunuzda bahsi geçen 'Doğu Türkistan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Temsilciliği' adlı kuruluş kaydının olmadığı ve 5253 sayılı Dernekler Kanunu kapsamında da izinli kuruluşlardan olmadığı anlaşılmıştır” yanıtını vermişti.