'Sahte Batman' aranan zanlıyı karakola teslim etti

İngiltere'de süper kahraman Batman kılığına girmiş bir kişi, çeşitli suçlardan aranmakta olan bir zanlıyı karakola teslim etti.

Bradford kentinde görülen Batman kostümlü bir kişi, yanında aranan bir zanlıyla birlikte gece yarısı karakola çıkageldi. Batman, polislerin şaşkın bakışları arasında zanlıyı teslim ettikten sonra gecenin karanlığında gözden kayboldu.

ntvmsnbc'de yer alan habere göre, “Çalıntı eşya alıp satmak” ve “dolandırıcılık yapmak” suçları nedeniyle aranan 27 yaşındaki zanlıyı teslim alan polis ekipleri, Batman’in kimliğinin henüz tespit edilemediğini açıkladı.

Batman’ın teslim ettiği zanlının Cuma günü mahkemeye çıkarılması bekleniyor.