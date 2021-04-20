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Yaşam

Sahte avukat, 'avukat' olarak girdiği duruşmada gözaltına alındı

Abdurrahman B.'nin daha önce de kendini doktor olarak tanıttığı belirtildi

20 Nisan 2021 20:51

Mardin merkez ve Mazıdağı ilçesinde kendini avukat olarak tanıtan şahıs avukat olarak girdiği duruşmada gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinen bilgilere göre, Muş'un Varto ilçesinden Mardin'in Mazıdağı ilçesine gelen Abdurrahman B. isimli şahıs, avukat olan bir kişinin ismini kullanarak ilçede kendini avukat olarak tanıtıp, mağduriyetlerini tespit ettiği kişilerle ilişkilendi.

Daha sonra Mardin Asliye Ceza Mahkemesi salonuna cübbesi ile giren Abdurrahman B. duruşma sırasında fark edilerek gözaltına alındı.

Daha önce kendini doktor olarak da tanıtıp, vatandaşları dolandıran Abdurrahman B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Abdurrahman B.MArdinMardin MazıdağıMazıdağıavukat
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