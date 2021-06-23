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Kültür-Sanat

'Şahsiyet' ilk kez televizyon ekranlarında

23 Haziran 2021 12:41

47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde Haluk Bilginer'e 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü getiren 'Şahsiyet', dijital platform yayınının ardından TV'de ilk kez 29 Haziran'da Show TV'de ekranlara gelecek.

Ay Yapım'ın yapımcılığını üstlendiği, yönetmen koltuğunda Onur Saylak'ın oturduğu, senaryosunu Hakan Günday'ın yazdığı, başrollerini ise Haluk Bilginer, Hümeyra, Müjde Ar, Cansu Dere, Metin Akdülger, Şebnem Bozoklu, Necip Memili ve Hüseyin Avni Danyal'ın paylaştığı 'Şahsiyet' 
29 Haziran Salı saat 23.15'te ekranlarda olacak.

47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde Haluk Bilginer'e 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü getiren 'Şahsiyet', 65 yaşındaki adli katip memurluğundan emekli olan Agâh Beyoğlu (Haluk Bilginer) ile cinayet büro amirliğinde polis olan Nevra'nın (Cansu Dere) kesişen yollarını anlatıyor. 

47. Uluslararası Emmy ÖdülleriHaluk BilginerŞahsiyetOnur Saylak'Hakan Günday
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